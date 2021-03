Wiele firm stara się wykorzystać okres pandemii, by wyprzedzić konkurencję i decyduje się na nowe inwestycje, również poza granicami. Realizacja takiego przedsięwzięcia to cały pakiet działań – od poprzedzających ostateczną decyzję analiz rynkowych i prawnych, po rzetelne przygotowanie od strony formalnej, tak by proces przebiegł bezproblemowo. Dlatego przy zakupie Iron-Tech Zrt przez Luma Automation tak istotne okazało się zaangażowanie Pekao Investment Banking, którego specjaliści wsparli kupującego w przeprowadzeniu całego procesu transakcyjnego. Do ich zadań należały strukturyzacja transakcji, modelowanie biznesowe i finansowe oraz wsparcie klienta przy pozyskaniu finansowania z dwóch międzynarodowych banków.