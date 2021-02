"Recepta na kryzys"

Drugi istotny element – praca w Polsce musi się opłacać. Wszyscy, którzy płacą podatki, muszą mieć pewność, że jakaś ich część zostanie w ich kieszeni. Dlatego mówimy wyraźnie: minimalna kwota wolna od podatku powinna wynosić 10 tysięcy złotych. Z szacunku dla was, dla przedsiębiorców, pracowników, dla emerytów, dla wszystkich, którzy płacicie podatki - powiedział szef PO.

I wreszcie ostatni element przed przejściem do szczegółów dla przedsiębiorców. Otóż wy, ludzie młodzi, którzy straciliście pracę, a chcecie dalej studiować, musicie mieć pewność, że państwo wam pomoże w sytuacji, w której nie macie pracy. Dlatego państwo powinno zrekompensować dwa semestry dla tych, którzy stracili pracę, a którzy chcą nadal studiować – stwierdził Borys Budka w trakcie konferencji "Recepta na kryzys".

Już w tej chwili wyjeżdżam do Olsztyna. Jadę tam, gdzie powinien być dzisiaj premier Morawiecki. Jadę spotkać się z przedsiębiorcami, którzy dotknięci zostali kolejnymi absurdalnymi decyzjami tego rządu. Właśnie po to, by przedstawić „Receptę na kryzys”, te szczegółowe rozwiązania – powiedział Budka.

Wiemy doskonale, że po Covidzie już nic nie będzie takie samo. Dzisiaj Polacy nie potrzebują wielkich wykresów, statystyk czy planów, które niczemu nie służą, oprócz tego, by pochwalić się nieistniejącymi samochodami elektrycznymi czy mieszkaniami, które nigdy nie powstaną. Dzisiaj jesteśmy w czasach, które są zupełnie inne, niż znamy do tej pory. W 2020 roku na skutek Covidu polska historia gospodarcza rozpoczyna się na nowo. Dzisiaj przed nami najważniejsze wyzwanie: w jaki sposób tak zaprojektować polską gospodarkę, by zawsze w jej centrum pozostał człowiek, by wszelkie działania państwa były nakierunkowane, by pomóc poszczególnym ludziom. To człowiek jest najważniejszy - mówił szef PO.