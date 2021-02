Panowie piją do tzw. porozumienia paryskiego, które mówi o tym, że niskoemisyjną gospodarkę przebudujemy do końca 2099 r. Jeśli 70 proc. energii i ciepła wytwarzamy z naszego węgla, to radykalne przestawienie polskiej gospodarki nie jest możliwe i wywołuje ogromny koszt, bo na taką transformację potrzebujemy ponad 2 bln zł. To oznacza, że do 2050 r. rocznie ok. 70 mld zł z kieszeni Polaków musimy wydawać, by zmienić obecny model wytwarzania energii i ciepła.