Dworczyk: Wszyscy będziemy musieli nosić maseczki

Szef Kancelarii Premiera skomentował, że zakaz używania przyłbic i szalików "najprawdopodobniej znajdzie to odzwierciedlenie w przepisach regulujących obowiązek zasłaniania ust i nosa”. Wszyscy będziemy musieli nosić maseczki – podkreślił minister w Radiu ZET. Dworczyk zaznacza, że wirus mutuje, pojawiają się kolejne odmiany i rząd musi odpowiadać na bieżącą sytuację.

Do sprawy odniósł się także w TVN24 minister zdrowia, Adam Niedzielski.

Do tej pory były dopuszczone zamienniki w stosunku do maseczek w postaci przyłbicy czy chust, chcemy to cofnąć, żeby takiego zamiennika nie było. Co do jakości maseczek, czy to będzie bawełniana czy chirurgiczna czy bardziej zaawansowana, to będziemy opierali się jedynie na rekomendacji. Decyzja pewnie będzie pod koniec tygodnia – powiedział Niedzielski.

Szczepionki spoza UE?

My analizujemy możliwości, jeśli chodzi o pozyskanie dodatkowych szczepionek, poza wynegocjowanymi w ramach kontraktu UE, ale te sprawy są bardzo trudne. Dziś wszyscy starają się dokonać zakupu szczepionek - powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień. Michał Dworczyk dodał, że na razie jest za wcześnie, żeby mówić o jakichkolwiek szczegółach. Rosyjska szczepionka? Na razie nie analizujemy jej zakupu – odpowiedział minister. A co z chińską szczepionką? Warto obserwować i analizować wszystkie działania, ale nie ma żadnych decyzji z polskiej strony – wyjaśnił Dworczyk.

Pytany przez słuchacza o to, kiedy będą szczepione osoby z przedziału 65-70 lat, pełnomocnik rządu odpowiedział, że w II kwartale. Zgodnie z rekomendacjami takie osoby powinny być szczepione Moderną i Pfizerem a te szczepionki są już zarezerwowane przez seniorów do końca i kwartału – dodał. Dworczyk tłumaczył, że w II kwartale tego roku zostaną uruchomione zapisy na nowe terminy i będą one przeznaczone "dla osób i powyżej 70 roku życia, którym nie udało się zapisać w I kwartale i dla osób pomiędzy 65 a 70 rokiem życia".