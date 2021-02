Od 12 lutego, podobnie jakczy, mogą wznawiać działalność. Oczywiście w reżimie sanitarnym. W kasynie średniej wielkości pracuje 70–120 osób, w tym krupierzy, ale też osoby odpowiedzialne za utrzymanie maszyn i obieg dokumentów. Gracze siedzą za pleksiglasami, a obsługa regularnie dezynfekuje żetony. Rządowe rozporządzenie wymaga, aby goście salonów gier zachowali półtorametrowy dystans. Na 15 mkw. może przebywać nie więcej niż jeden klient. Zaraz po publikacji rozporządzenia zaczęło się gorączkowe gromadzenie maseczek, rękawiczek, płynów do dezynfekcji. – Logistyczny koszmar – twierdzi szef lokalu z hazardem. – Powinniśmy kupić nowe uniformy dla całego personelu, ale na razie się wstrzymujemy. Tylko nie wiadomo, na jak długo trzeba to odwlec. Stroje są potrzebne, ale stając przed dylematem, czy zapłacić pensję pracownikom, czy fakturę za kupno strojów, wolelibyśmy uregulować wynagrodzenia. A najbardziej to chcielibyśmy wiedzieć, co planuje rząd i czy od marca nie nastąpi trzeci lockdown – przyznaje przedsiębiorca.