Według RMF FM, do listy branż, które będą mogły od jutra działać dopisano kasyna. Będą jednak musiały funkcjonować w reżimie sanitarnym - jedna osoba na 15 m2 powierzchni, z 1,5 odstępu między ludźmi. To zaskakująca decyzja, biorąc pod uwagę ciągłe utrzymywanie gastronomii czy siłowni w lockdownie. Do tego, jak przypomina rozgłośnia, kasyna były branżą, której rząd nie chciał szybko zamykać.

Reklama

"Kłamią, czyli biorą"

"Twierdzą, że otwierają kasyna, bo państwo zarobi na podatkach, ale nie otwierają hoteli i restauracji, które w sumie płacą wielokrotnie większy podatek. Kłamią, czyli biorą" - skomentował tę decyzję rządu były premier Donald Tusk.

Rząd łagodzi obostrzenia

Od 12 lutego do 26 lutego w reżimie sanitarnym dostępne będą hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, baseny, stoki, boiska zewnętrzne; zamknięte pozostaną siłownie, a restauracje nadal będą mogły wydawać posiłki na wynos. Zasady będą obowiązywały na razie przez dwa tygodnie.