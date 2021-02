Energia z Bałtyku to szansa dla spółek elektroenergetycznych na sprawną i skuteczną transformację. 19 października 2020 r. PGE Polska Grupa Energetyczna opublikowała Strategię Grupy do 2030 r. z perspektywą do roku 2050. Strategia Grupy PGE przedstawia plan transformacji zmierzający do neutralności klimatycznej Grupy w 2050 r. Aspiracje PGE zostały określone w dwóch horyzontach czasowych. Do 2030 r. ma nastąpić zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w portfelu Grupy do poziomu 50 proc., natomiast do 2050 roku Grupa zamierza osiągnąć neutralność klimatyczną, czyli zero emisji netto CO2 oraz zapewniać 100 proc. zielonej energii dla swoich klientów. Najefektywniejszym sposobem realizacji celów wyznaczonych przez strategię przez podmiot o tak znaczącej skali działalności jak PGE jest realizacja wielkoskalowych projektów OZE. W taki kierunek najbardziej wpisują się właśnie morskie farmy wiatrowe.