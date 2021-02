Deficyt budżetowy na koniec 2020 roku będzie o ok. 25 mld zł niższy niż zaplanowany w znowelizowanej ustawie budżetowej, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Według znowelizowanej ustawy budżetowej, limit deficytu na ub.r. to 109,3 mld zł. Podtrzymał, że tegoroczny wzrost PKB może wynieść ok. 4%.

Deficyt budżetowy za cały rok zeszły będzie o ok. 25 mld zł niższy niż zaplanowany w znowelizowanej ustawie budżetowej - powiedział Morawiecki, cytowany w zapowiedzi wywiadu dla Telewizji wPolsce.pl. Wywiad ten ma zostać opublikowany dziś o godz. 18:00. Reklama Według opublikowanych w styczniu finalnych danych Ministerstwa Finansów, w budżecie państwa na koniec listopada 2020 r. odnotowano 13,2 mld zł deficytu. Prezydent Duda podpisał ustawę budżetową na 2021 r. Zobacz również Morawiecki o odbiciu gospodarczym Nie tylko recesji, pandemii nie będziemy mieć, ale będzie to silne odbicie gospodarcze - myślę, że co najmniej w okolicach 4 proc. - powiedział także premier w wywiadzie dla Telewizji wPolsce.pl. Tegoroczna ustawa budżetowa zakłada m.in. deficyt budżetowy na poziomie 82,3 mld zł i wzrost PKB w wysokości 4 proc. w 2021 r. Morawiecki wskazał też, że celem "Nowego Polskiego Ładu" będzie m.in. przygotowanie polskiej gospodarki do działania po pandemii. Przedsiębiorcy będą czekać kilka kwartałów z decyzjami inwestycyjnymi. W to miejsce chciałbym, żeby weszło państwo, żeby weszły samorządy, żeby weszły środki budżetu państwa polskiego, środki europejskie - jak najszybciej - powiedział premier. Na początku tego tygodnia wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin zapowiadał, że założenia projektu "Nowego Polskiego Ładu" powinny zostać zaprezentowane na przełomie lutego/ marca. Jak podała kilka dni temu "Rzeczpospolita", powołując się na rozmowy z politykami Prawa i Sprawiedliwości (PiS), "plan ten dotyka kluczowych kwestii, które ujawnił rok walki z pandemią", a także sfer takich jak edukacja, cyfryzacja, służba zdrowia, infrastruktura czy rozwój, planowanie przestrzenne, mieszkalnictwo.