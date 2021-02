Jeff Bezos - jak podała telewizja NBC - zostawi firmę w rękach Andy'ego Jassy, szefa Amazon Web Services. Jak powiedział miliarder, "to najlepszy czas na zmiany". Choć zapowiedź zmian padła dzisiaj, to do faktycznego przekazania władzy dojdzie w trzecim kwartale tego roku. Czym zajmie się Bezos na "emeryturze"? Jak napisał w liście do pracowników, zmiana da mu czas i energię, by skoncentrować się na fundacjach dobroczynnych i zarządzaniu "Washington Post".

Bezos od 27 lat był szefem Amazon, firmy, którą sam założył. Według "Forbesa" jest najbogatszym człowiekiem na świecie, a jego majątek szacuje się na 181,5 miliarda dolarów.