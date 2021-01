Nowa oferta Mennicy Skarbowej skierowana jest do klientów indywidualnych, ale także firm. W skrytkach jednego z największych i najlepiej zabezpieczonych skarbców w Polsce można przechowywać zarówno gotówkę, złoto, cenne monety, rodzinne precjoza, biżuterię jak i papiery wartościowe, dokumenty czy dzieła sztuki. Docelowo w skarbcu - prowadzonym przez partnera Mennicy Skarbowej spółkę Bezpieczny Skarbiec - ma zostać uruchomionych około 8000 skrytek różnej wielkości. Skrzynki depozytowe można wynajmować na dłuższy okres, ale i jedynie na miesiąc. Warto także zaznaczyć, że oprócz zabezpieczeń wszystkie przedmioty przechowywane w depozytowych skrytkach komercyjnych objęte są dodatkową polisą ubezpieczeniową. Depozyt może być również monitorowany on-line przez klienta za pośrednictwem zaawansowanych systemów lokalizujących. Depozyt można otworzyć przez 24 godziny na dobę. Ze względów bezpieczeństwa i potrzeby zachowania anonimowości klientów, w skarbcu może przebywać tylko jeden klient w tym samym czasie.

Szacuje się, że co trzeci Szwed i co piąty Francuz posiada skrzynkę depozytową a także 25 mln Amerykanów w taki sposób przechowuje swoje kosztowności. Coraz więcej naszych klientów pyta o takie rozwiązanie, dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie nowej usługi. Skrytki są umiejscowione w jednym z największych i najlepiej zabezpieczonych skarbców w Polsce, lepszy ma chyba tylko Narodowy Bank Polski. Dla spółki będzie to oczywiście nowe źródło przychodów, choć ważniejsze wydaje się, że w ten sposób możemy poszerzyć naszą grupę klientów zainteresowanych innymi usługami, w tym przede wszystkim zakupem złota inwestycyjnego- komentuje Jarosław Żołędowski, Prezes Mennicy Skarbowej.

Skrytki depozytowe skarbca objęte są całodobowym nadzorem ochrony oraz systemem zaawansowanych technologii zabezpieczeń. Większość skrzynek jest wyposażonych między innymi w dwa różne zamknięcia, w tym tracking GSM wyspecjalizowanego systemu GPS, co zwiększa kontrolę dostępu i poziom bezpieczeństwa - zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. System GPS, w który wyposażone są skrytki, pozwala m. in. na śledzenie w czasie rzeczywistym całej trasy depozytu, w przypadku potrzeby wyniesienia go przez klienta poza teren skarbca. Ta usługa jest uruchamiana na życzenie klienta. Poza kwestią bezpieczeństwa, istotna jest tu wygoda użytkowania poprzez dedykowaną aplikację mobilną, która umożliwia kontrolę położenia depozytu również z poziomu urządzeń mobilnych, na przykład telefonu. System rejestruje również pełną historię otwarć i zamknięć skrytki.

Mennica Skarbowa pracuje nad kolejnymi usługami, które planuje uruchomić dla swoich klientów. Mocno zaawansowane są między innymi prace koncepcyjne związane z uruchomieniem giełdy złota online.