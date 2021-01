W wydanej nocie ogłosił, że w tej sprawie otrzymał wyrazy solidarności od przewodniczących władz wszystkich regionów kraju podczas specjalnej narady, w której uczestniczyli też ministrowie zdrowia i polityki regionalnej. Ochrona zdrowia obywateli nie podlega negocjacjom. Kampania szczepień nie może zostać wyhamowana, tym bardziej podanie drugiej dawki wielu Włochom, którzy już otrzymali pierwszą - oświadczył nadzwyczajny rządowy komisarz.

Reklama

Wyraził ubolewanie, że rozmowy z koncernem nie przyniosły oczekiwanego przez władze w Rzymie rezultatu. Firma zawiadomiła nas, że w przyszłym tygodniu nie tylko nie zostaną dostarczone do Włoch dawki, które na podstawie jednostronnej i niezapowiedzianej decyzji nie zostały przywiezione w tym tygodniu , ale także, że będzie dalsza redukcja dostaw - zaznaczył Domenico Arcuri w komunikacie rozpowszechnionym przez media. Dodał, że w związku z tą sytuacją podczas narady z władzami regionów i ministrami dyskutowano o podjęciu kroków na rzecz ochrony obywateli włoskich i ich zdrowia we wszystkich instancjach, cywilnych i karnych, gdzie będzie to możliwe. Decyzja ta zapadła jednomyślnie – ogłosił komisarz odpowiedzialny za kampanię szczepień. Domenico Arcuri już w poniedziałek skrytykował koncern, który opóźnił dostawy szczepionek po tym, jak wcześniej poinformował, że następny transport będzie mniejszy o 165 tysięcy dawek. Planowaną liczbę 562 tys. zredukowano o prawie jedną trzecią.

Ponad 1,2 mln zaszczepionych Włochów

We Włoszech zaszczepiono dotąd ponad 1,2 mln osób. W niektórych regionach już trwa podawanie drugiej dawki.

W piątek koncerny farmaceutyczne Pfizer i BioNTech podały, że opracowały plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie i zapewni znacznie więcej dawek szczepionki przeciw Covid-19 w drugim kwartale. Jak wyjaśniły, aby ten cel został osiągnięty, konieczne będzie tymczasowe zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu.