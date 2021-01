Awaria została zlokalizowana jeszcze w nocy. Niezwłocznie też przystąpiono do jej usuwania – powiedział PAP dyrektor jasielskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Piotr Malarz.

Dodał, że "aktualnie ciepło jest już dostarczane do 2/3 odbiorców w mieście". Jak zaznaczył, "naprawa sieci potrwa do późnych godzin popołudniowych we wtorek".

Rano na Podkarpaciu było od sześciu do 13 stopni mrozu. Leży od 20 do 30 cm śniegu.