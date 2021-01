Trudny początek roku, rewelacyjne statystyki w II kw. i niepewność co do wyników II półrocza – to najbardziej prawdopodobny scenariusz gospodarczy na 2021 r.

– W I kw. spodziewam się trzeciej fali pandemii i przedłużenia większości obowiązujących obecnie obostrzeń, co przełoży się na utrzymanie ujemnej rocznej dynamiki PKB . W II kw. nastąpi wyraźne odbicie, ale wzrost będzie miał charakter wyłącznie statystyczny i będzie związany z efektami bardzo niskiej bazy z kryzysowego II kw. 2020 r. – wskazuje Adam Czerniak, główny ekonomista Polityki Insight. Reklama – My prognozujemy, że odsezonowany poziom PKB zacznie zwiększać się od I kw. 2021 r. i utrzyma się w trendzie wzrostowym w kolejnych kwartałach – zaznacza Krystian Jaworski z Credit Agricole Bank Polska. CZYTAJ WIĘCEJ W "EDGP">>> Łukasz Wilkowicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję