Traktat, który właśnie podpisałem, nie jest końcem, lecz nowym początkiem, i myślę, że to początek tego, co będzie wspaniałą relacją między Wielką Brytanią a naszymi przyjaciółmi i partnerami w UE - powiedział Johnson po podpisaniu liczącego 1246 stron dokumentu, który został przywieziony wojskowym samolotem z Brukseli, gdzie w środę rano podpisali go przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się na Downing Street około godzinę po tym, jak Izba Gmin wyraźną większością głosów - 521 do 73 - poparła projekt ustawy o przyszłych relacjach z UE, która implementuje do brytyjskiego prawa postanowienia uzgodnionej umowy handlowej z UE.

Nad projektem ustawy debatują teraz członkowie Izby Lordów, a jeśli i oni go poprą - co uznaje się za pewne - ostatnim krokiem potrzebnym do jej wejścia w życie pozostanie aprobata królowej.

Umowa handlowa między Wielką Brytanią a Unią Europejską będzie regulować relacje handlowe między obiema stronami po zakończeniu o północy z 31 grudnia na 1 stycznia okresu przejściowego po brexicie. Umowa została uzgodniona w wyjątkowo krótkim czasie, zwłaszcza jak na rozmiar powiązań handlowych pomiędzy obydwoma stronami, bo negocjacje rozpoczęły się na początku marca.

Wielka Brytania zdecydowała się na wystąpienie z UE w efekcie referendum z czerwca 2016 r., gdy za takim rozwiązaniem opowiedziało się 52 proc. głosujących. Formalnie wystąpiła ona z UE 31 stycznia br., po czym rozpoczął się 11-miesięczny okres przejściowy.