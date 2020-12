Na konferencji prasowej w Sejmie lider PO zaapelował również do rządu o przygotowanie projektu ustawy mającej zapewnić ochronę Polakom dotkniętym obostrzeniami.

Apel o pilne zwołanie RBN

- Ponieważ rząd na forum parlamentu nie robi nic, by rzetelnie informować o tym, co dzieje się i o swoich planach, dlatego zwróciłem się do prezydenta Rzeczpospolitej o pilnie zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przypomnę, że gdy mieliśmy kampanię wyborczą, pan prezydent bardzo chętnie, aktywnie uczestniczył w działaniach dotyczących zwalczania pandemii. (...) Dziś takiej samej aktywności oczekujemy od głowy państwa - powiedział Budka.

Według niego, RBN "to miejsce, gdzie należy uzyskać rzetelną prawdziwą informację o przyszłych planach rządu, ale również o aktualnej prawdziwej sytuacji w służbie zdrowia, o tym, czy rząd będzie utrzymywał ten faktyczny lockdown nie przez kilkanaście dni, ale przez długie miesiące, o czym głośno już w tej chwili się spekuluje".

Ochrona pracowników

Zwrócił się również do rządu o złożenie jeszcze w tym tygodniu "odpowiedniego projektu ustawy tak, by zapewnić tym wszystkim, którzy nie mają możliwości zarobkowania, ochronę ich pracowników i ochronę minimum egzystencji". Wskazywał, że państwo powinno być solidarne ze swoimi obywatelami. Budka podkreślił też, że KO jest gotowa do pracy jeszcze przed Świętami.

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w czwartek, że od 28 grudnia do 17 stycznia 2021 roku będą obowiązywały dodatkowe obostrzenia m.in. zamknięcie hoteli, ograniczenie w działaniu galerii handlowych i czasowy zakaz przemieszczania się w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia