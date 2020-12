Załoga zablokowała dojazd do magazynu Amazona. Chce poprawy warunków pracy i podwyżki wynagrodzeń.

Nie dość, że Amazon postanowił w tym roku nie podwyższać płac większości pracowników w Polsce, to wypłacił nam najniższe od lat premie świąteczne. Dopiero po globalnej, masowej mobilizacji oraz akcjach pracowników w magazynach, Amazon zaproponował nam dodatkowy bonus świąteczny. Polską załogę po raz kolejny potraktowano jednak jak tanią siłę roboczą. Dostaliśmy mniej niż połowę kwoty wypłacanej w zachodnich krajach: w Polsce 600 zł (130 Euro), a w innych krajach 300 euro – tłumaczą w swoim stanowisku związkowcy.

Domagają się 2 tys. zł dla każdego szeregowego pracownika Amazon, podaje też "Dziennik Wschodni”.

Stanowisko Amazon

"To seria wprowadzających w błąd sformułowań źle poinformowanych lub interesownych grup, które wykorzystują profil Amazon do popularyzacji swoich własnych celów. Amazon wspiera swoich pracowników, klientów i społeczności, zapewnia bezpieczne warunki pracy, konkurencyjne wynagrodzenie i atrakcyjny pakiet świadczeń" - napisał Amazon w oświadczeniu przysłanym do redakcji.

Zastrzegł przy tym, że "oferuje konkurencyjne wynagrodzenia i atrakcyjny pakiet świadczeń pozapłacowych".

"Zapewniamy naszym pracownikom długoterminowe możliwości rozwoju i corocznie weryfikujemy wynagrodzenia, aby pozostać konkurencyjnymi w branży. W tym roku wprowadzono podwyżkę płac dla osób, które pracują w Amazon od co najmniej 24 miesięcy, do 22 zł brutto za godzinę dla pracowników poziomu początkowego i do 27 zł brutto za godzinę dla liderów zespołów, z wyrównaniem od 1 września 2020 r.", można też przeczytać.

A dalej także: "W ciągu najbliższych 12 miesięcy niemal 100% osób obecnie zatrudnionych w centrach logistycznych, realizujących zamówienia klientów, otrzyma podwyżkę wynagrodzenia związaną ze stażem pracy lub zmianą stawki godzinowej. Wynagrodzenie pracownika poziomu początkowego, który jest zatrudniony ponad 2 lata i przychodzi do pracy zgodnie z grafikiem, wyniesie 3992 zł brutto. Osoba, która właśnie dołączyła do naszego zespołu, zarobi 3629 zł brutto wraz z premią za frekwencję. Ponadto, wszyscy pracownicy realizujący zamówienia klientów otrzymali w lipcu bonus w wysokości do 1000 zł brutto.



Oferujemy również atrakcyjne świadczenia pozapłacowe, w tym prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, bezpłatny transport do pracy na wybranych trasach, ciepłe posiłki za 1 zł oraz innowacyjny program „Postaw na Swój Rozwój”, w ramach którego pokrywamy koszt kształcenia do 26 000 zł w ciągu 4 lat, aby pomóc pracownikom poszerzyć swoje możliwości zawodowe zarówno w firmie, jak i poza nią.



Osoby pracujące od 8 listopada do 26 grudnia otrzymują świąteczny dodatek do podstawowego wynagrodzenia (min. 20 zł za godzinę) w wysokości 4 zł za godzinę, więc łączna stawka początkowa w tym okresie wynosi 24 zł brutto. Ponadto, rozpoczęliśmy konsultacje ze związkami zawodowymi dotyczące kolejnego bonusu w wysokości 600 złotych dla wszystkich pracowników Amazon w Polsce, którzy w grudniu obsługują zamówienia klientów. Kalkulacja wysokości grudniowego bonusu jest dostosowana do lokalnych warunków rynkowych w każdym kraju. W rezultacie, w każdym kraju możemy mieć inną ofertę świadczeń - np. świąteczny dodatek do wynagrodzenia nie został wprowadzony we wszystkich krajach".