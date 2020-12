Premier mówił na konferencji prasowej, że cała logistyka związana z dystrybucją szczepionki na koronawirusa jest organizowana przez kilka podstawowych podmiotów na czele z wybranymi ministerstwami i Agencją Rezerw Materiałowych.

Powtórzył, że szczepionka będzie darmowa i dobrowolna. Ale zachowajmy się jak najbardziej odpowiedzialnie, nawet jeżeli ktoś się czuje młody i silny to poprzez zaszczepienie może ochronić kogoś starszego, może przerwać łańcuch zakażeń i ochronić nawet swoich rodziców - mówił szef rządu.

A więc sprawa jest najwyższej wagi. Już od lutego powiedzmy na to są widoki, ale czekamy na ostateczne decyzje europejskiej agencji lekowej, od niej zależy ten moment startu, to naciśniecie guzika start i wtedy rozpoczynamy szczepienia, my będziemy na pewno na to gotowi - powiedział premier.

Podkreślił, że szczepienia to nie tylko powrót do normalności z punktu widzenia naszego życia codziennego, społecznego, ale też szybszy powrót do normalnego funkcjonowania takich branż jak gastronomia czy turystyka. Będą mogli tym szybciej wrócić do normalności, im więcej osób szybko się zaszczepi - powiedział premier.

Dla służb medycznych i osób po 65. roku życia

W pierwszej kolejności chcemy, żeby szczepieniu poddani zostali nasi obywatele z czterech grup - zawodowych, ale także wiekowych - odpowiedział premier zapytany na konferencji prasowej kto w pierwszej kolejności będzie mógł zaszczepić się przeciwko koronawirusowi.

Najpierw - jak poinformował - szczepienia będą dostępne dla wszystkich służb medycznych, które są "na pierwszej linii frontu". Wymienił w tym kontekście lekarzy, pielęgniarki, diagnostów, laborantów, ratowników medycznych. Oni wszyscy, którzy tylko taką decyzję podejmą, będą mogli się zaszczepić w pierwszej kolejności - powiedział szef rządu.

Następnie zaszczepić będą mogli się mieszkańcy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, a "w następnej kolejności czy równolegle" - przedstawiciele służb mundurowych. Służby mundurowe - nasi policjanci, nasi pracownicy różnych służb mundurowych, którzy udzielają się bardzo intensywnie w walce z Covid-19, ale także Wojska Obrony Terytorialnej, wojska operacyjne, czy inni pracownicy mundurowi - wyliczał Morawiecki.

Wreszcie - największa grupa, populacja - to wszystkie osoby starsze powyżej pewnego progu wiekowego. Wiemy doskonale, że Covid-19 jest najbardziej groźny, najbardziej śmiertelny dla osób powyżej 70-75 roku życia. Ale w zależności od dostępności szczepionek i tempa ich wwozu do Polski, będziemy chcieli szczepić jak najszersze rzesze naszych seniorów powyżej 65. roku życia, to jest około 6,5 mln osób - powiedział premier.

Podkreślił, że proces szczepień rozpocznie się więc od grup osób najbardziej zagrożonych poważnymi konsekwencjami dla zdrowia lub zgonem w przypadku zakażenia koronawirusem.

Premier podkreślał na konferencji prasowej, że aby przyszły rok był "ostatnim rokiem koronawirusa" trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa oraz przeprowadzić proces szczepień.

Szczepionki trzech firm

Polska podpisała odpowiednie umowy i mamy już zamówienia na ponad 45 mln dawek. Jesteśmy gotowi do podpisania kolejnych umów, czekamy na sygnał ze strony KE. Obecnie opracowujemy bardzo dokładne zasady logistyki systemu szczepień - mówił premier na konferencji prasowej.

Szczepionki będą dobrowolne, darmowe i dwudawkowe. Wiemy już o jednodawkowych, ale będą wchodzić później. Szczepionka odcina możliwość przenoszenia się wirusa z człowieka na człowieka w najlepszy sposób - poinformował Morawiecki.

Proces szczepień

Proces szczepień ma być zorganizowany w sposób prosty: rejestracja online, ale możliwość też tradycyjnie, zgłoszenie do punktu szczepień, szczepienie, powtórzenie po 21 dniach.

Zachowajmy się jak najbardziej odpowiedzialnie, nawet jeśli ktoś czuje się młody i silny, przez zaszczepienie się może ochronić kogoś słabszego - zachęcał premier. - To nie tylko powrót do normalności życia codziennego, ale też mechanizm, który chroni miejsca pracy - dodał.

Premier zaapelował, żeby eliminować wszystkie fake newsy, wszystkie nieprawdziwe i kłamliwe informacje o szczepionkach, o szczepieniach, o zagrożeniach. - My opieramy się o agencje lekowe i o badania renomowanych firm - podkreślał.

Organizacja punktów szczepień

Już 4 grudnia, rusza nabór podmiotów, które zajmą się organizacją punktów szczepień.