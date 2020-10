DGP spotyka się z ekspertami i przedstawicielami najlepszych samorządów w Polsce, by rozmawiać o aktualnych problemach i projektowaniu rozwiązań dla przyszłego powodzenia gmin.

Reklama

Pieniądze, edukacja, środowisko, demografia, transport, inwestycje, gospodarka, podatki a także wiele innych spraw. Nieważne czy chodzi o nowe zadania czy od dawna znane problemy. O każdej ważnej dla samorządów kwestii dyskusje będą praktyczne i rzeczowe.

Kwestiom finansowym poświęcona zostanie osobna sesja, jednak będą one obecne w każdym panelu i warsztacie. Jak aktywnie poszukiwać środków i na bieżące potrzeby i na rozwój? Czy konieczne są zmiany ustaw, czy też w obecnych ramach prawnych samorządy mogą sobie poradzić? Jeżeli tak to jak? Po jakie instrumenty finansowe sięgają dziś samorządy i jak działa ustawa o finansach publicznych? Czy przychody z podatków będą spadać, czy rosnąć?

Innym budzącym dziś wiele kontrowersji tematem są ceny prądu i zadania, które spoczywają na samorządach w sprawach gospodarki niskoemisyjnej, zmian klimatycznych i czystości środowiska

W każdej z dyskusji dziennikarze i redaktorzy Dziennika Gazety Prawnej będą się starać się zrozumieć i opisać jak zmieniać się będzie gospodarka i co będzie to oznaczało dla lokalnych władz. Co zrobić żeby w świecie nowej rewolucji przemysłowej zadbać o naszych lokalnych przedsiębiorców, pracodawców, i podatników.

Jak zawsze podczas kongresu wręczone zostaną wyróżnienia dla najlepszych gmin, włodarzy, skarbników i liderów dobrych praktyk. W tym roku Dziennik Gazeta Prawna przyzna także wyróżnienia z okazji 30-lecia reformy samorządowej w Polsce.