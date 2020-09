Przesłanie, które niesie ze sobą kampania, jest oczywiste: przestrzegajmy zakazu sprzedaży e-papierosów nieletnim. W należących do sieci sześciuset punktach sprzedaży jesteśmy nawet bardziej restrykcyjni, niż to nakazuje prawo, bo oprócz e-papierosów i płynów do nich (liquidy), nie sprzedajemy nieletnim jakichkolwiek innych wyrobów (jak np. różnorodne akcesoria do e-papierosów). Co więcej, w naszych punktach nie sprzedajemy produktów dorosłym, jeśli mamy najmniejsze podejrzenie, że wyroby te mogą być kupione z przeznaczeniem dla osoby nieletniej. Dzięki kampanii i działaniom komunikacyjnym chcemy pokazać nasze dobre praktyki i zachęcić innych do podobnej postawy.

Poza eSmoking World, nasze produkty są dostępne w ok. ośmiu tysiącach sklepów i stacji benzynowych. W DNA naszej firmy wpisana jest odpowiedzialność i przestrzeganie obowiązującego prawa i chcemy, by nasi pracownicy, ale również partnerzy biznesowi, podzielali te wartości. Wierzę, że tak jest i będzie.

Do udziału w kampanii „Zero Kompromisów” zapraszamy zarówno przedstawicieli branży e-papierosów, producentów, sprzedawców, jak i sieci handlowe. Niezwykle ważna jest tu solidarność i połączenie sił, by można było liczyć na rzeczywiste, wymierne efekty podjętych działań. Działając wielotorowo - zarówno jako branża e-papierosów, jak i odpowiedzialni handlowcy, chcemy skutecznie przeciwstawić się niezgodnym z prawem praktykom. Liczymy, że uda się nam wspólnie tworzyć lepsze jutro. Taka jest zresztą nazwa naszej nowej, wprowadzonej wiosną tego roku strategii – A Better Tomorrow.

„Lepsze jutro” to także zapewnienie zrównoważonego rozwoju, dlatego chcemy zrealizować szereg zobowiązań środowiskowych i społecznych, wśród których jest osiągnięcie do 2030 r. neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla. Jako wiodący w branży tytoniowej międzynarodowy koncern mamy pełną świadomość globalnego wpływu i znaczenia wysokich standardów, a także odpowiedzialności społecznej.

Steven Harvie, Country Manager Poland & Baltics

British American Tobacco