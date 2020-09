W Polsce trzeba wprowadzić nowy porządek prawny dotyczący ochrony zwierząt; jest gotowy projekt ustawy, liczymy na ponadpartyjne poparcie - ogłosił we wtorek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Projekt PiS zakłada m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych, ograniczenie uboju rytualnego, zwiększenie kompetencji organizacji pozarządowych, częstsze kontrole schronisk.

To pomysł absolutnie niekonstytucyjny. Mamy prawo do prowadzenia działalności gospodarczej. To, że ktoś nie chce kupować jakiegoś produktu, to nie jest żaden argument, żeby innym obywatelom zakazać działalności zarobkowej - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" Krzysztof Bosak z Konfederacji. Skomentował w ten sposób zapowiedź "Piątki dla zwierząt".

Dlaczego utrwalacie legendę, że to jest jakaś wielka gałąź polskiego rolnictwa? - pytała z kolei Dobromira Sośnierza z Konfederacji Agnieszka Gozdyra w programie "Debata Dnia".

Jeśli ktoś jest mały, to należy go kopnąć? Dlaczego mamy nie bronić małego? - odpowiedział poseł.

Na uwagę Gozdyry, że najmniejsze są w tym wszystkim zamknięte w klatkach zwierzęta na fermach futerkowych i ich należy broni, Sośnierz odpowiedział: Zwierzęta nie są obywatelami, nie są ludźmi, nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy bronić zwierząt przeciwko ludziom.