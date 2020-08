"Termin »sos cygański« może być interpretowany negatywnie, postanowiliśmy nadać naszemu sosowi Knorr nową nazwę" - oświadczył, jak podaje telewizja Polsat, Unilever czyli właściciel marki Knorr. Tę decyzję popiera rada niemieckich Sinti i Romów. Sam sos z półek nie zniknie, od teraz będzie się tylko nazywał "sos paprykowy po węgiersku".

Knorr to nie jedyna marka, która po protestach w USA po śmierci George'a Floyda zmieniła logo, by nie dawać powodów do oskarżeń o rasizm. M.in. Uncle Ben's zrezygnowało z wizerunku czarnoskórego na słoiczkach.