Mówiąc o rozdysponowaniu funduszy przyznanych Polsce przez Unię Europejską, premier w wywiadzie dla "Sieci" zauważył, że "wciąż mamy wielką lukę infrastrukturalną: koleje, drogi, kolej metropolitalna, światłowody, CPK i wiele innych obszarów". To – jego zdaniem – będzie pierwszy bardzo ważny kierunek modernizacji państwa.

Drugi kierunek – jak powiedział Morawiecki – dotyczył będzie finansowania nowoczesnej energetyki. Wskazał w rozmowie z tygodnikiem, że to w tę stronę idzie świat i kraje najlepiej rozwinięte.

Kryzys gospodarczy, z którym zmaga się świat, dopiero się rozpoczyna. Jednoczesne uderzenie w popyt, podaż i płynność ma charakter bezprecedensowy. Nie do końca w Polsce zdajemy sobie sprawę ze zmian, które nadchodzą w gospodarce światowej – ocenił premier. Wskazał również, że "do tej pory radziliśmy sobie z zagrożeniami bardzo dobrze, być może tak dobrze, że trochę nas to uśpiło. A teraz również możemy zaspać". I dodał, że "koronawirus też się jeszcze nie skończył".

Wyraził jednocześnie opinię, że Polska może być innowacyjnym i sprawnie działającym państwem w trudnych czasach.

Marzy mi się Polska, w której obywatel załatwi wszystkie najważniejsze sprawy urzędowe, siedząc z kubkiem kawy przed komputerem – powiedział tygodnikowi.