Planowana wartość nominalna banknotu wynosi 20 złotych, a termin wejścia do obiegu to listopad 2021 roku. Szacunkowa wielkość emisji - do 60 tys. sztuk.

Lech Kaczyński urodził się 18 czerwca 1949 r. Prawnik, działacz opozycji demokratycznej, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, I wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność" (1990-1991), parlamentarzysta, minister stanu ds. bezpieczeństwa narodowego w Kancelarii Prezydenta RP (1991), prezes NIK (1992-1995), minister sprawiedliwości (2000-2001); współzałożyciel i prezes partii Prawo i Sprawiedliwość (2001-2003); prezydent Warszawy (2002-2005), współtwórca Muzeum Powstania Warszawskiego.

W 2005 r. wybrany na urząd Prezydenta RP. Zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, którym udawał się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej; wraz z nim zginęła jego żona i 94 pasażerów, w tym wielu przedstawicieli polskich elit politycznych, wojskowych i kościelnych oraz środowisk pielęgnujących pamięć o zbrodni katyńskiej.