Jest naprawdę źle. Przewidujemy w tym roku globalny spadek PKB na poziomie 4,9 procent. To najgorszy wynik od czasów recesji w latach trzydziestych XX wieku. To prawdziwy światowy kryzys – powiedziała bułgarska ekonomistka, która od 2019 roku jest dyrektor zarządzającą Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Według niej, "w tym kryzysie Polska podjęła odpowiednie kroki tak szybko, jak było to konieczne". - Była silna przed kryzysem i w kryzys wstąpiła mając równie silną pozycję ekonomiczną, z szybszym wzrostem niż reszta Europy. Recesja w Polsce (…) jest mniejsza niż w reszcie Unii Europejskiej – stwierdziła. - Jeżeli miałabym przekazać jakąś wiadomość dla polskich władz - zostańcie na kursie! Nie wycofujcie wsparcia zbyt wcześnie! - dodała.

Przestrzegła przed pośpiesznym odejściem od rozwiązań, wprowadzonych by złagodzić ekonomiczne skutki pandemii. - To, co dziś widzę w niektórych krajach, to pragnienie zatrzymania mechanizmów pomocy. Dlatego mówimy wszystkim - nie śpieszcie się! Nie śpieszcie się. Przedwczesne wycofanie się z fiskalnych i finansowych programów pomocy wspierających gospodarkę może osłabić powrót do normalności – oceniła.