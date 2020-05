Ok. 30 proc. przedsiębiorców składa wniosek o dofinansowanie z tarczy antykryzysowej i on za każdym razem jest odrzucany, bo się zawsze coś nie zgadza. Co pan powie tym przedsiębiorcom - zapytał Grzegorz Janowski w programie "Debata Dnia" Pawła Borysa, prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju. W ciągu 2,5 tygodnia wypłaciliśmy subwencje 245 tys. przedsiębiorstw, więc ten proces trwa bardzo sprawnie - przekonywał Borys. Ocenił, że w ciągu 24 - 48 godzin te środki trafiają na rachunek firm.

