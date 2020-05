Jak sprawdził DGP, skala tąpnięcia w samorządowych dochodach z PIT za kwiecień jest bezprecedensowa. Spadek wynosi z reguły ponad 40 proc. w porównaniu z kwietniem 2019 r. W Warszawie, Lublinie i Bydgoszczy dochody z tego tytułu zmalały aż o 41 proc., w Katowicach – o 42 proc., we Wrocławiu – niemal 40 proc.

Jeszcze bardziej dramatyczne spadki samorządy odnotowały w przypadku CIT. Przykładowo Gdańsk w kwietniu ubiegłego roku otrzymał z tego tytułu ok. 47,3 mln zł, teraz – 5,4 mln zł. To spadek o 89 proc.

To dramat – mówi Piotr Tomaszewski, skarbnik Bydgoszczy. – Z tak znacznym obniżeniem wpływów z PIT miasto nie miało nigdy do czynienia – wtóruje mu Marcin Obłoza z wrocławskiego

magistratu.

Ministerstwo Finansów tłumaczy, że kwietniowe załamanie dochodów z PIT miało kilka przyczyn. Jedna to gorsza koniunktura w gospodarce. Ale nie tylko. Resort przesunął terminy rozliczeń obu podatków na koniec maja. Ci, którzy muszą podatek dopłacić, robią to zwykle w ostatniej chwili. Więc stanie się to miesiąc później niż rok temu.

Przedstawiciele dużych miast, w których płace są wyższe od średniej, a więc i liczba osób z dopłatą podatków jest stosunkowo duża, mówiąc o załamaniu wpływów z PIT, muszą brać pod uwagę to przesunięcie – wskazuje rzecznik MF Paweł Jurek. Resort zwraca też uwagę, że choć w kwietniu wpływy z PIT mogły spaść, to rząd wyrównał ten ubytek samorządom większą subwencją ogólną. Do końca kwietnia wypłacił z niej o prawie 2,4 mld zł więcej niż rok wcześniej. Licząc subwencję plus wpływy z PIT, samorządy w tym roku dostały tyle, ile w poprzednim.

Ale taki układ – rosnące wydatki na subwencje przy spadających wpływach z podatków – oznacza, że w kwietniu budżet centralny zatrzeszczał w szwach. – Po kwietniu załamanie

w dochodach budżetowych na pewno będzie i jesteśmy tego świadomi. Fiskalnie nie tylko ten rok będzie wyzwaniem, ale też kolejny. Poprawy sytuacji budżetowej możemy spodziewać się od 2022 r. – potwierdza w wywiadzie z DGP wiceminister finansów Piotr Patkowski.

