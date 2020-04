"Przedstawiłem dzisiaj panu premierowi dwie propozycje, które są moim oczekiwaniami odpowiadającym na potrzeby przedsiębiorców, które zostały podniesione. Znalazło to akceptację i premiera, i pani minister rozwoju Jadwigi Emilewicz" - powiedział prezydent na czwartkowym briefingu prasowym Jak zaznaczył, chodzi po pierwsze o to, by wszyscy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia składek do ZUS dla swoich pracowników przez trzy miesiące. Druga propozycja, zaznaczył Duda, zakłada, że przepisami tarczy antykryzysowej i pomocą, która w jej ramach jest przewidziana, zostaną objęci wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalności przed 1 marca 2020 r.

Pomysł prezydenta już skomentował szef rządu. Premier był pytany podczas czwartkowego briefingu prasowego, czy w pakiecie pomocy rządu planowanej dla przedsiębiorstw zostanie uwzględniony postulat prezydenta Andrzeja Dudy, by zwolnieniem z obowiązku opłacania składek do ZUS na trzy miesiące byli objęci wszyscy przedsiębiorcy.

W minioną niedzielę mieliśmy taką dużą sesję gospodarcza, także przy konsultacjach z pracodawcami. Ta propozycja, którą przedstawiliśmy, ona jest tożsama ze zwolnieniem pracodawcy z ZUS w tym sensie, że 50-procentowa ulga w ubezpieczeniu składek społecznych zarówno po stronie pracodawcy jak i pracobiorcy jest z punktu widzenia kosztów dla budżetu i korzyści dla przedsiębiorców na bardzo podobnym, jeśli nie identycznym poziomie - stwierdził szef rządu. Jak dodał, w zasadzie ten postulat został bardzo głęboko przedyskutowany z przedsiębiorcami oraz m.in. z prezes ZUS.