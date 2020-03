PKO BP ogłosił, że od wtorku można skorzystać z zawieszenia do trzech rat kredytu hipotecznego, a od środy - pożyczki gotówkowej. Opcja zawieszenia jest dostępna dla wszystkich klientów, bez względu na to, czy korzystali już w tym roku z wakacji kredytowych. Wnioski, których rozpatrzenie jest bezpłatne, należy składać za pośrednictwem bankowości internetowej. Należy go złożyć najpóźniej trzy dni przed terminem spłaty raty.

PKO BP poinformował, że w przypadku kredytu hipotecznego jeden wniosek zawiesza spłatę jednej raty, dlatego co miesiąc należy wypełniać go ponownie. W przypadku pożyczki gotówkowej można zawiesić spłatę na 3 miesiące w jednym wniosku.

Bank przypomniał, że kwota niespłaconej raty proporcjonalnie powiększy kwoty pozostałych rat. Zmieni się też harmonogram spłaty kredytu lub pożyczki.

Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce także umożliwi każdemu klientowi posiadającemu kredyt hipoteczny bezpłatne zawieszenie spłat rat kapitałowo-odsetkowych kredytu na okres do 3 miesięcy.

Od wtorku każdy klient, który chce skorzystać z zawieszenia spłat kredytów, może o to wnioskować za pośrednictwem bankowości internetowej Raiffeisena. Bank nie pobiera opłat ani prowizji za rozpatrzenie wniosków. Należy go złożyć co najmniej 3 dni robocze przed terminem spłaty najbliższej raty kredytu.

Już w poniedziałek odłożenie spłaty kredytów maksymalnie na pół roku umożliwił mBank. Możliwość obejmuje klientów indywidualnych oraz małe i średnie firmy i dotyczy wszystkich kredytów spłacanych w ratach, m. in. gotówkowych, hipotecznych czy firmowych.

Klienci z segmentu MSP obsługiwani przez bankowość korporacyjną będą mogli w najbliższych dniach złożyć wniosek przez serwis mBank CompanyNet.