37 proc. Polaków kłamie swojej rodzinie o zarobkach - wynika z badań portalu interviewme.pl. Do tego ponad 40 proc. źle czuje się, rozmawiając z najbliższymi o pieniądzach. Z kolei prawie połowa badanych (46 proc.) przyznała, że źle by się czuła, gdyby musiała powiedzieć rodzinie o swoich długach. Jeśli chodzi o finanse w związkach, to 31 proc. respondentów ma oszczędności, o których nie mówi partnerowi, a 30- proc. przyznaje, że okłamuje swoją drugą połówkę o wysokości pensji.

Równie niechętnie rozmawiamy o pieniądzach ze znajomymi. 50 proc. ankietowanych stwierdziło, że niekomfortowo by się im rozmawiało o swoich finansach. Jednocześnie wolimy otaczać się ludźmi o podobnych zarobkach - 30 proc. badanych nie chce, by ich przyjaciele zarabiali mniej, a 15 proc. wolałoby się nie spotykać z ludźmi, zarabiającymi więcej. Problemy z rozmowami o finansach mamy też w pracy - 53 proc. respondentów woli nie podawać kwoty zarobków swoim współpracownikom, choć z drugiej strony, to 35 proc. chciałoby wiedzieć, ile zarabiają koledzy.

Interesujące wnioski wypływają też z badania na temat pożyczania pieniędzy znajomym. 21 proc. badanych przyznaje się, że pożyczyło od kolegów, ale nie oddało, a 66 proc. twierdzi, że nie zwrócono im pożyczonych pieniędzy. Jednocześnie połowa badanych przyznała, że kłamała, gdy poproszono ich o pożyczenie pieniędzy.

Badanie przeprowadzono na próbie 950 osób, z czego 66,5 proc. stanowiły kobiety.