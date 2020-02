Na pączki obecnie obowiązują trzy stawki VAT: 5, 8 i 23 proc.

Do 1 kwietnia 2020 r. podatek VAT na pączki wynosi co do zasady 8 proc. Jeżeli termin do spożycia pączka jest powyżej 45 dni, stawka podatku VAT wyniesie 23 proc. - poinformowało PAP Ministerstwo Finansów.

Resort przypomniał, że od 1 kwietnia 2020 r. na pączki będzie obowiązywała jedna 5 proc. stawka podatku VAT.

Ma to związek z nową matrycą stawek VAT, która będzie stosowana od 1 kwietnia 2020 r. – z wyjątkiem stawek VAT dot. wydawnictw książkowych i prasowych, które obowiązują od 1 listopada 2019 r.