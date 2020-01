Podczas rozmów z przedsiębiorcami, zorganizowanym przez PAIH i poświęconym infrastrukturze, szef polskiego rządu podkreślał, że Polska jest w fazie ogromnych inwestycji infrastrukturalnych. W najbliższych kilku latach w Europie nie będzie większego placu budowy dróg kolei lotnisk, Centralny Port Komunikacyjny, który budujemy, niż Polska - mówił Morawiecki.

Reklama

Obok istniejących w Europie połączeń, które można, umownie powiedzieć, są skonstruowane na osi wschód-zachód, budujemy teraz połączenia północ-południe. Te projekty mają pełne wsparcie rządu polskiego i pełne wsparcie UE - dodał.

Podkreślił, że na projekty drogowe w ciągu kilku lat przeznaczone zostanie ok. 40 mld dolarów, a kolejowe ok. 20-25 mld dolarów.

Z kolei wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała podkreślał, że CPK cieszy się wsparciem rządu i określił go jako szansę na współpracę polsko-japońską. Wśród głównych obszarów możliwych inwestycji wymienił lotnisko, kolej dojeżdżającą do CPK oraz inwestycje ulokowane wokół CPK. Polska może wiele skorzystać na współpracy z Japonią - to najwyższe, najnowocześniejsze technologie, wiedza w zakresie organizacji i zarządzania, ale Polska ma też bardzo wiele do zaoferowania stronie japońskiej - możliwości robienia biznesu na skalę, której chyba żaden inny kraj europejski nie może w tej chwili zaoferować - przekonywał Horała.

Wiceszef ministerstwa ziemi, infrastruktury, transportu i turystyki Japonii Naoki Fujii mówił o japońskich doświadczeniach w zakresie budowy lotnisk czy infrastruktury kolejowej. Przekonywał, że Polska jest liderem w Europie Środkowo-Wschodniej, a Japonia jest zainteresowana inwestycjami infrastrukturalnymi w Polsce. Będziemy współpracować z Polską w realizowaniu Centralnego Portu Komunikacyjnego – mówił Fujii.

Premier: Japonię traktujemy jako partnera w drodze do rozwoju wysokich technologii

Premier zachęcał w trakcie spotkania japońskie firmy do inwestowania w Polsce. Chciałbym stanąć tutaj kiedyś z polskimi inwestorami i im dziękować za wielkie inwestycje w Japonii, ale wierzę też w to, że wzajemna wymiana handlowa i inwestycje wzajemne są krokiem w tym kierunku, w kierunku wymiany doświadczeń, wzajemnego zapładniania się myślami, technologiami. Japonię i japońskie firmy traktujemy jako znakomitego partnera w drodze do szybkiego rozwoju wysokich technologii - powiedział szef rządu.

Morawiecki zapewniał również, że Polska i Japonia są partnerami strategicznymi.

PAIH: Toshiba otworzy zakład produkcyjny w Gnieźnie, wartość inwestycji - ponad 100 mln zł

Reklama

Toshiba Carrier Corporation otworzy w Gnieźnie pierwszy w Europie zakład produkcyjno-dystrybucyjny jeszcze w 2020 r., a koszt jego wybudowania ma przekroczyć 100 mln zł.

Inwestycja - jak dodał PAIH - będzie zrealizowana w ramach Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Toshiba Carrier Corporation produkuje klimatyzatory różnego przeznaczenia (np. do biur, sklepów, budynków, przemysłu), systemy chłodnicze, wentylatory, kompresory. Nowy zakład w Gnieźnie (na terenie Kostrzyńsko-Słubickiej SSE) będzie skupiał funkcje dystrybucyjną i produkcyjną. Jak podkreślił PAIH, który wspierał realizację projektu, zakład pozwoli inwestorowi skrócić czas realizacji produktu do dwóch trzecich, obniżyć koszty i wzmocnić ofertę dostosowaną do określonych potrzeb w Europie.

Podczas sesji inwestycyjnej w Tokio prezes Toshiba Carrier Corporation Toru Kubo podkreślił, że obecność jego przedsiębiorstwa w Polsce wpisuje się w strategię globalnego rozwoju spółki. Dołożymy wszelkich starań, aby przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego Polski i Japonii - mówił Kubo.

Z kolei prezes PAIH Grażyna Ciurzyńska podkreślała, że PAIH udzieliła Toshibie doradztwa w procesie decyzyjnym. Inwestor rozważał wiele lokalizacji w Europie. O wyborze Polski na miejsce swojej pierwszej europejskiej bazy dystrybucyjno-produkcyjnej zadecydował m.in. wysoki potencjał polskich pracowników i dogodny dostęp do rynków zbytu - mówiła Ciurzyńska.

Premier: W energetyce jesteśmy u progu podjęcia kluczowych decyzji dotyczących atomu

Podczas trzeciej sesji rozmów z przedsiębiorcami, zorganizowanej przez PAIH i poświęconej energetyce szef polskiego rządu podkreślał, że Polska ma "nietypowy mix energetyczny", ale traktuje go jako szansę. Ocenił, że Polska może przeskoczyć pewne etapy rozwoju, inwestując np. w elektromobilność. W energetyce jesteśmy u progu podjęcia kluczowych decyzji dotyczących atomu, energetyki atomowej. Wiemy, że Japonia jest najbardziej zawansowanym na świecie państwem w zakresie konwersji energii z węgla na gaz - być może to jest technologia, w obszarze której będziemy współpracować z Japonią - mówił szef polskiego rządu.

Natomiast minister klimatu Michał Kurtyka podkreślał bliskie rozumienie wyzwań energetycznych przez Polskę i Japonię. Kurtyka stwierdził, że bezpieczeństwo energetyczne w XXI wieku będzie oparte nie tylko na dostępie do surowców, ale też na dostępi do opłacalnych technologii. Polska i Japonia wspólnie stoją przed ogromną szansą, ale również przed realizacją naszych zobowiązań międzynarodowych w redukcji emisji i to może doprowadzić nie tylko do powstania nowej przestrzeni inwestycyjnej, nowej współpracy badawczej, ale wręcz strategicznej współpracy pomiędzy Polską a Japonią - mówił Kurtyka.

Minister gospodarki, przemysłu i handlu Japonii Hiroshi Kajiyama podkreślił, że dołoży wszelkich starań, aby pogłębić związki Polski i Japonii. Jako jeden z obszarów możliwej współpracy wymieniał właśnie energetykę i wyraził nadzieję, że technologia zgazowania węgla przyczyni się do wykorzystania w Polsce węgla w sposób przyjazny dla środowiska. Zaznaczył, że Japonia wspiera także rozwój energetyki jądrowej m.in. przez prowadzenie szkoleń w Polsce.

Mam nadzieję, że japońska technologia i wiedza zostaną wykorzystane w polskiej energetyce jądrowej - mówił.

Premier po spotkaniu z japońskimi przedsiębiorcami: Przyciągniemy inwestycje w wysokości 5-7 mld zł

Podczas briefingu dla dziennikarzy szef polskiego rządu podkreślał, że w Japonii, będącej trzecią co do wielkości gospodarką świata, jest dużo inwestorów zainteresowanych Polską. Morawiecki zaznaczył, że rozmowy z japońskim inwestorami podczas trzech sesji dotyczyły m.in. nowych technologii, infrastruktury i energetyki.

Po tych dzisiejszych rozmowach jestem przekonany, że przyciągniemy do Polski kolejne inwestycje w wysokości 5-7 mld zł, dodatkowe tysiące miejsc pracy - mówił szef polskiego rządu.

Po rozmowach z przedsiębiorcami premier spotka się z parą książęcą Akishino. Książe Akishino, młodszy brat cesarza Naruhito to następca tronu, syn cesarza Akihito i cesarzowej Michiko. Po tym spotkaniu premier odbędzie rozmowy dwustronne z szefem japońskiego rządu Shinzo Abe.