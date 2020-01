Współpracę z francuskimi kolejami SNCF podejmie spółka CPK, która zajmuje się przygotowaniami do budowy portu przesiadkowego w Baranowie. Oprócz realizacji samego lotniska, będzie ona odpowiedzialna za budowę nowych tras kolejowych m.in. szybkiej linii z Warszawy do Łodzi.

– Projekt dotyczy wymiany know-how i wspierania zdolności instytucjonalnej do budowy Kolei Dużych Prędkości w Polsce. Nasza współpraca będzie obejmowała konsultacje, w ramach których SNCF przedstawi m.in. rozwiązania i regulacje dotyczące KDP, uwzględniające specyfikę rynku polskiego – mówi Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Urzędnicy podkreślają, że warto uczyć się od Francuzów, bo mają ogromne doświadczenie w projektowaniu i budowie szybkich kolei. - Francja to ojczyzna TGV, czyli najszybszych kolei w Europie. Dla spółki CPK ma to znaczenie pierwszorzędne – podkreśla Piotr Malepszak, członek zarządu CPK ds. części kolejowej inwestycji. – Zależy nam na tym, żeby doprowadzić do uruchomienia systemu KDP we współpracy z najlepszymi w Europie – dodaje.

Projekt konsultacji technicznych z Francuzami zyskał wsparcie finansowe ze strony Komisji Europejskiej. Umowa zostanie zawarta na półtora roku, a wartość dofinansowania ze strony Brukseli wyniesie od 2,1 do 3 mln zł. Oficjalne potwierdzenie finansowania nastąpi po zatwierdzeniu budżetu Programu Wspierania Reform Strukturalnych KE, co zgodnie z harmonogramem powinno wydarzyć się pod koniec lutego.

W skład programu kolejowego CPK wchodzi budowa aż 1600 km nowych linii kolejowych, z tego część ma być przystosowana do dużych prędkości (na razie do 250 km/h, ale nie wyklucza się w przyszłości zwiększenia tej prędkości. Według założeń te inwestycje mają być rozłożone na blisko 20 lat.

W pierwszym etapie musi powstać szybka linia z Warszawy przez CPK do Łodzi, która później będzie wydłużana do Wrocławia. Biegnąca ze Śląska Centralna Magistrala Kolejowa od okolic CPK ma być wydłużana w stronę Trójmiasta.

Według założeń docelowo powstanie sieć torów, która będzie łączyć Warszawę i CPK z większością największych miast Polski w czasie nie dłuższym niż 2-2,5 godz. Podróż pociągiem ze stolicy do nowego Portu Lotniczego Solidarność zajmie 15 minut.

Każda z 10 szprych prowadzących do CPK składać się będzie z: nowych odcinków torów i wyremontowanych lub zmodernizowanych fragmentów istniejącej infrastruktury. Za budowę tych pierwszych będzie odpowiadać spółka CPK, a modernizację drugich – PKP Polskie Linie Kolejowe.

Jesienią został rozstrzygnięty pierwszy duży przetarg kolejowy na inwentaryzacje przyrodnicze dla nowych linii kolejowych prowadzących do lotniska. Szacowana wartość zamówienia to ponad 26 mln zł. Inwentaryzacje są niezbędne na etapie pozyskiwania decyzji środowiskowych, które poprzedzają uzyskanie decyzji lokalizacyjnej i pozwolenia na budowę. Pierwsze umowy na inwentaryzacje spółka będzie zlecać w pierwszej połowie roku.