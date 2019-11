Zakupy stacjonarne

Czy mogę reklamować towar?

Tak, jeżeli produkt ma wadę, zwróć się do sprzedawcy w ciągu 2 lat od dnia wydania rzeczy. Chyba, że towar został przeceniony ze względu na wadę i jest to wyraźnie powiedziane – takiej wady reklamować nie możesz.

Czego mogę żądać przy reklamacji?

Możesz żądać naprawy, wymiany towaru lub obniżenia ceny. Przedsiębiorca musi rozpatrzyć taką reklamację w ciągu 14 dni – jeśli nie dotrzyma terminu, przyjmuje się, że ją uznał. Jeżeli wada jest istotna, możesz żądać nawet odstąpienia od umowy. Aby zgłosić reklamację najlepiej posiadać dowód zakupu.

Czy mogę zwrócić produkt?

Możliwość zwrotu zależy od dobrej woli sprzedawcy i to on określa warunki. Warto spytać o to przed zakupem.

A jeśli przy kasie cena okaże się wyższa, niż na wywieszce albo metce?

Masz prawo kupić towar w korzystniejszej dla Ciebie cenie.

Zakupy przez internet

Czy muszę sprawdzić przesyłkę przy kurierze?

Jeżeli widzisz, że opakowanie jest uszkodzone, to otwórz je przy kurierze i w razie potrzeby spisz z nim protokół. Jeżeli nie chcesz lub nie możesz sprawdzić paczki w obecności kuriera, to otwierając ją, zrób zdjęcia i nagraj film.

Towar został uszkodzony w czasie przesyłki, kto ponosi za to odpowiedzialność?

Jeżeli kurier został wybrany przez sprzedawcę, odpowiedzialność ponosi sklep internetowy.

W jakim terminie powinienem otrzymać zakupiony produkt?

W ciągu 30 dni od daty zamówienia, termin obowiązuje we wszystkich krajach UE. Jeżeli się wydłuża możesz odstąpić od umowy.

Czy mogę zwrócić przeceniony produkt?

Masz na to 14 dni, towar nie powinien jednak nosić śladów użytkowania. Istnieją wyjątki od tej reguły np. towary wyprodukowane na specjalne zamówienie (biżuteria z grawerem dla Mamy Zosi), odpieczętowane płyty lub gry.

Jak najbezpieczniej zapłacić?

Płatność kartą kredytową jest najbezpieczniejszą formę zapłaty w innym kraju Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy sprzedawca zawodzi (np. nie dostarcza towaru w ciągu 30 dni), możesz zgłosić się do banku o wszczęcie procedury charge back.

Po więcej wskazówek zapraszamy w najbliższy czwartek o godz. 12.00. Dowiesz się więcej, nie tylko o swoich prawach, ale poznasz również najpopularniejsze sztuczki sprzedawców. Na Twoje pytania odpowiedzą eksperci ECK i UOKiK.

