Firma Arstele dzwoniła do konsumentów i zapraszała na badania w ramach "Akademii Zdrowia”, organizowane przez spółkę VGET POLSKA. O ukaraniu VGET POLSKA za nieuczciwe praktyki podczas pokazów handlowych informowaliśmy w lipcu. Firma Arstele nie miała jednak ich wcześniejszej zgody konsumentów na telemarketing.

Z ustaleń UOKiK wynika, że telemarketerzy nie informowali o tym, że podczas spotkania odbędzie się sprzedaż, a także nie mieli zgody konsumentów na przekazanie informacji marketingowych.

Prezes urzędu uznał, że firma Arstele naruszyła zbiorowe interesy konsumentów i nałożył na nią karę w wysokości prawie 37 tys. zł (36 825 zł) a także nakazał zaniechania kwestionowanej praktyki.

Przypominamy, że każdy przedsiębiorca, który dzwoni do konsumenta w celach marketingu bezpośredniego, powinien mieć na to jego wyraźną, wcześniejszą zgodę. Wynika to z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Nie można o nią pytać na początku rozmowy.

To już kolejna decyzja urzędu dotycząca naruszenia art. 172 Prawa telekomunikacyjnego. Pod koniec 2018 r. prezes UOKiK stwierdził, że spółka ACS Medica ze Śremu dzwoniła do konsumentów bez ich zgody, a w połowie maja informowaliśmy o karze dla spółki Smak i Zdrowie.