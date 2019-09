Sasin został także zapytany, z kim obstawiałby ewentualną koalicję, gdyby PiS nie uzyskało w nadchodzących wyborach samodzielnej większości. Wtedy będzie rządzić opozycja. Jeśli PiS nie zdobędzie minimum 231 mandatów, to będzie rządzić zjednoczona anty-PiS opozycja - powiedział.

Dopytywany, czy PSL i Kukiz'15 (Koalicja Polska) nie dogada się z PiS, Sasin odpowiedział: Absolutnie nie. Stwierdzenie, że Paweł Kukiz uważa, że będą języczkiem u wagi po wyborach, skomentował: Pod warunkiem, że w ogóle Kukiz lub ktokolwiek z jego ludzi znajdzie się w parlamencie. Bo ja obstawiam, że z tego aliansu Kukiza z PSL wejdą tylko ludzie z PSL.

Wicepremier odniósł się również do wystawienia Małgorzaty Kidawy-Błońskiej jako kandydatki Koalicji Obywatelskiej na premiera. Kidawa-Błońska jest produktem marketingowym na kampanię wyborczą. Jestem w stanie założyć się (...) o wszystkie pieniądze tego świata, że gdyby opozycja wygrała wybory, to nie Małgorzata Kidawa-Błońska będzie premierem - powiedział. "Wszyscy znamy Grzegorza Schetynę i wiemy, że to nie jest człowiek, który tak łatwo oddaje władzę" - dodał.

Wicepremier na prośbę "SE" wytypował wynik wyborów do Sejmu. PiS 50 proc., Koalicja (Obywatelska) 26 proc., Lewica 13 proc., PSL 7 proc., Konfederacja nie wchodzi - 4 proc. - wskazał Sasin.