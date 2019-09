1. 500 dla firm - mały ZUS dla małych przedsiębiorców.

Zgodnie z Pakietem, jeśli miesięczny dochód firmy nie przekracza 6 tys. zł, a miesięczny przychód - 10 tys. zł, przedsiębiorca zapłaci miesięcznie średnio o 500 zł niższą składkę do ZUS. Z propozycji ma skorzystać ponad 270 tys. przedsiębiorstw w Polsce.

2. Ryczałtowy ZUS bez zmian.

Premier zapewnił, że ryczałtowy ZUS dla przedsiębiorców o przychodach powyżej 10 tys. zł pozostanie bez zmian - będą oni rozliczali składki na obecnych zasadach. "Zmiany nie będą wiązały się z jakimkolwiek podwyższeniem stawek ZUS dla przedsiębiorców" - podkreślono w Pakiecie.

3. Prosty PIT - ryczałt do 2 mln euro.

Zgodnie z zapowiedzią, limit przychodów, do którego firmy mogą ryczałtowo rozliczać podatek, zostanie w pierwszej kolejności podniesiony czterokrotnie - z 250 tys. euro do 1 mln euro rocznych przychodów. W przyszłości próg zastosowania ryczałtu ma jeszcze wzrosnąć do wysokości 2 mln euro.

4. 9-proc. CIT do 2 mln euro przychodów.

Obniżona od 2019 r. do 9-proc. stawka podatku CIT obejmie większą liczbę firm - limit przychodów zostanie bowiem podniesiony z 1,2 mln euro do 2 mln euro.

5. Miliard złotych na bezpośrednie wsparcie inwestorów.

Premier Morawiecki zapowiedział, że ponad 1 mld zł (1,123 mld zł) zostanie przeznaczony dla małych i średnich firm, które chcą rozwijać się na polskim rynku. (PAP)