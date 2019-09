Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn potwierdził w rozmowie z PAP w poniedziałek, że do zatrzymań doszło na terenie Poznania i dokonali ich agenci z poznańskiej delegatury CBA wraz z funkcjonariuszami wrocławskiego zarządu CBŚP.

Wśród zatrzymanych jest kierownik grupy przestępczej oraz jej członkowie - powiedział PAP Żaryn. Zaznaczył, że funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych i miejsca prowadzenia rzekomej działalności gospodarczej dla zabezpieczenia materiału dowodowego.

Śledczy ustalili, że grupa wykorzystywała krajowe i zagraniczne firmy do wystawiania nieprawdziwych faktur VAT na rzekomy obrót paliwami. Były one podstawą do zwrotu nienależnego podatku VAT, a zyski z przestępczej działalności były transferowane poprzez szereg innych nielegalnych działań.

W wyniku działania grupy Skarb Państwa stracił ponad 33 mln zł, ale śledztwo będzie się rozwijać - powiedział PAP Żaryn.

W komunikacie Prokuratura Krajowa podała, że śledztwo nadzorowane jest przez Prokuraturę Regionalną we Wrocławiu, a do zatrzymań doszło w poniedziałek.

PK zapowiedziała, że po przewiezieniu zatrzymanych do wrocławskiej prokuratury regionalnej, zostaną im przestawione zarzuty m.in. kierowanie i uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przestępstw przeciwko dokumentom i przestępstw skarbowych. Za takie przestępstwa grozi do 15 lat więzienia.

Prokurator zdecyduje jakie zastosować środki zapobiegawcze wobec zatrzymanych, czy np. skierować wobec nich wnioski o areszt.