Zadanie związane z utworzeniem Krajowej Grupy Spożywczej, która będzie wspierała rolnictwo (...) chcę dzisiaj ogłosić zrealizowanie tego zadania - powiedział Ardanowski. Dodał, że po analizach podjął decyzję, że trzonem Grupy ma być Krajowa Spółka Cukrowa Polski Cukier. Ta perła wśród polskich przedsiębiorstw rolnych, utworzona przez moich starszych kolegów z Gabrielem Janowskim na czele, radzi sobie dobrze. Jest znakomitym przykładem, że państwowe w porozumieniu z rolnikami, z pracownikami nie musi być synonimem dziadostwa, złego zarządzania, złodziejstwa i bezradności" - mówił.

Poinformował, że spółka zostanie dokapitalizowana przez Skarb Państwa, co - jak wyjaśnił - zostało uzgodnione z rolnikami, akcjonariuszami, pracownikami i władzami spółki.Zostaną jej powierzone te zakłady, które będą niezbędne do odpowiedniej realizacji stabilizowania rynków. Ta spółka będzie tym naszym holdingiem narodowym. Jestem przekonany, że tak jak Krajowa Spółka jest tą perłą, to wzmocniona o te podmioty, które będą jej przekazane, o inne podmioty, które może będą skupione z rynku, będzie diademem pereł, które pozwolą państwu również skutecznie ustabilizować rynki rolne - zapowiedział.