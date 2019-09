2 dni po proteście, w ramach którego @gp_warrior wpłynął do terminala węglowego gdańskiego portu aktywiści i aktywistki Greenpeace po raz kolejny wzywają polski rząd do odejścia od węgla do 2030 r. i ponownie uniemożliwiają rozładunek transportu węgla. #PolskaBezWegla2030 pic.twitter.com/ehF1wJJVGs