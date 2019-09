Początkowo Grupa Azoty ZAK S.A. planowała budowę drugiego kotła węglowego. Jak informuje spółka, dzięki wdrożeniu nowej technologii wykorzystującej ciepło procesowe z instalacji chemicznych, możliwa będzie rezygnacja z jego budowy, co w ocenie specjalistów ZAK jest rozwiązaniem bardziej ekologicznym i ekonomicznym.

"Rozwiązanie pozwala na wykorzystanie energii cieplnej pochodzącej z procesu produkcji amoniaku do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej. Umożliwi to rezygnację z budowy kolejnego kotła węglowego, dzięki czemu Grupa Azoty ZAK S.A. zaoszczędzi blisko 200 mln zł i zmniejszy bieżące koszty operacyjne o ok. 30 mln zł w skali roku. Na realizację Nowej Koncepcji, wraz z kotłami rezerwowo-szczytowymi gwarantującymi bezpieczeństwo dostępności ciepła w przypadku zdarzeń nadzwyczajnych, Spółka przeznaczy 282 mln zł" - napisano w komunikacie.

Projekt, którego autorami są pracownicy spółki, ma zostać wdrożony w życie do 2021 roku.