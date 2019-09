Od dwóch lat przechodzimy bardzo mocną transformację technologiczną. Dzięki nowelizacji ustawy mieliśmy możliwość rozpoczęcia działalności w nowych obszarach, takich jak m.in. jedyne legalne internetowe kasyno w Polsce - Total Casino. Weszliśmy także na nowe drogi dostarczenia produktu, czyli e-commerce dotyczący gier liczbowych - powiedział prezes Totalizatora Sportowego.

Szeroko pojęty światowy gaming zanotował w 2018 roku przychody 399 mld euro z perspektywą wzrostu w ciągu najbliższych pięciu lat do 460 mld euro To pokazuje, że jest jeszcze do zagospodarowania pewnego rodzaju przestrzeń - dodał Olgierd Cieślik.

Zobacz całe wideo: