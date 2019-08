Stworzona przez startup ChallengeRocket platforma pomaga programistom rozwijać swoje umiejętności, a pracodawcom umożliwia odnalezienie informatycznych talentów. Do tej pory naukowcy ze startupu pracowali dla takich globalnych marek jak Nvidia, ING, Mercari czy Rockwell Automation. Teraz wchodzimy jednak na zupełnie inny poziom i rozpoczynamy ekspansję międzynarodową – podkreślił w przesłanym PAP komunikacie prezes i współzałożyciel ChallengeRocket Paweł Kwiatkowski.

Polakom udało się pokonać blisko 600 konkurentów z całego świata i wejść we współpracę z ufundowaną przez szejków fundację Dubai Future Foundation oraz rządową agencją KHDA, która odpowiada za rozwój prywatnej edukacji w Dubaju. Twórcy platformy zwracają uwagę, że prywatne szkoły stanowią dziś w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ponad 50 proc. rynku, a według szacunków Boston Consulting Group w 2023 r. będzie to ponad 60 proc.

Jak podkreślił Tomasz Florczak, współzałożyciel i szef technologii w ChallengeRocket, partnerzy z ZEA polski startup odnaleźli sami. W toku rozmów uznaliśmy, że nasza platforma, która oryginalnie służyła do rozwoju umiejętności specjalistów, może pomóc także dzieciom i nauczycielom – powiedział.

Dyrektor akceleracji w Dubai Future Foundation Saeed Al Falasi podkreślił, że rozwiązanie przygotowane przez polski startup jest dowodem na duże możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie nauczania. Wspólna inicjatywa Dubai Future Foundation, KHDA oraz ChallengeRocket dowodzi, jak wielkie znaczenie przywiązujemy do przyspieszenia rozwoju naszego systemu edukacji. Chcemy skutecznie identyfikować braki, jakie mają uczniowie, oraz pracować z talentami - tak, by w przyszłości mogły znaleźć się w odpowiednim miejscu – mówił.

Od września uczniowie z Dubaju będą na polskiej platformie rozwiązywać zadania programistyczne, a nauczyciele będą otrzymywali natychmiastowe raporty dotyczące tego, z jakim fragmentem zadania ma problem zarówno konkretny uczeń, jak i większa grupa. Nauczyciel będzie miał dostęp zarówno do profili pojedynczych osób, jak i całej klasy. To pozwoli mu na dostosowanie tempa i poziomu zadań do specyfiki danej grupy – tłumaczył Florczak.

Projekt będzie na razie realizowany pilotażowo w kilku szkołach, jednak twórcy platformy liczą, że w przyszłości będzie ich coraz więcej.

Jak dodają, ogromną szansą dla startupu jest również rządowa inicjatywa "One Million Arab Coders", która ma sprawić, że młodzi Arabowie chętniej zajmą się programowaniem i podniosą swoje umiejętności cyfrowe. Partnerami przedsięwzięcia są Udacity – globalna organizacja edukacyjna zajmująca się nauką kodowania oraz Microsoft.

Rozmawiamy o tym, by na podstawie naszej platformy wdrożyć system do oceny pracy umiejętności programistów. Jeśli tego dokonamy, będzie to gigantyczny sukces – dodał Kwiatkowski.