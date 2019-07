Jak wyjaśnił minister, poprawka z terminem 13 sierpnia zostanie zgłoszona w drugim czytaniu projektu ustawy o ograniczeniu obciążeń regulacyjnych. Drugie czytanie tego projektu jest planowane na środę, na godz. 14.

Jak podkreślił minister, nie docierają do niego sygnały, aby jakaś większa grupa odbiorców nie zdołała dostarczyć sprzedawcom prądu oświadczeń przed terminem, który upłynął w poniedziałek 29 lipca o północy. Jednak, jak zaznaczył, jest sezon urlopowy i informacja o terminie składania oświadczeń mogła nie dotrzeć do wszystkich zainteresowanych.

Zgodnie z ustawą o cenach prądu, odbiorcy uprawnieni w II połowie 2019 r. do zamrożonych cen energii musieli do 29 lipca złożyć specjalne oświadczenia do swoich sprzedawców prądu. Grupy, które musiały złożyć oświadczenia, by mieć utrzymane ceny, to mikro- i małe firmy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych, w tym samorządy oraz państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Nie dotyczyło to jedynie gospodarstw domowych.