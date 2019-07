Prawie całą produkcję borówki stanowiły owoce deserowe. "Tak dynamiczny wzrost produkcji borówki wysokiej w Polsce jest wynikiem coraz większego zainteresowania ze strony konsumentów krajowych oraz rosnącego popytu eksportowego" - oceniają eksperci KOWR.

Polska w 2018 r., według danych Eurostat, była drugim, po Hiszpanii, producentem borówki w Unii Europejskiej, z 24 proc. udziałem w unijnych zbiorach. Rozwój tych upraw rozpoczął się po wejściu Polski do UE. Od tego czasu do ubiegłego roku zbiory borówki wzrosły z 4 tys. ton do ponad 25 tys. ton.

Polskę wyprzedzają w produkcji borówek: Stany Zjednoczone, Kanada, Peru i Meksyk.

Borówki są bardzo dobrym towarem eksportowym, gdyż jagody są trwałe i łatwo je transportować. Dlatego jej sprzedaż za graniczę dynamicznie rośnie. W latach 2012–2018 eksport borówki zwiększył się z 2 tys. ton do 6,7 tys. ton, tj. blisko 3,5-krotnie. Dane Ministerstwa Finansów za 5 miesięcy 2019 r. wskazują na utrzymanie znacznej dynamiki wzrostu sprzedaży zagranicznej. "Od stycznia do maja 2019 r. z Polski wywieziono 2-krotnie więcej borówki niż w analogicznym okresie 2017" - informują eksperci KOWR.

Głównym kierunkiem eksportu borówki w ubiegłym roku były kraje Unii Europejskiej, głównie Wielka Brytania (2,7 tys. ton, 40 proc. wolumenu eksportu), Niemcy (1,6 tys. ton, 24 proc.) oraz Szwecja (0,5 tys. ton, 8 proc.). A poza UE owoce wysyłano do Norwegii i Szwajcarii (po 0,1 tys. ton, po 2 proc.). W 2018 r. na rynek unijny sprzedano 96 proc. wolumenu całego eksportu.

Biuro Analiz i Strategii KOWR ocenia, że "w najbliższych latach można spodziewać się dalszego wzrostu eksportu borówki". Perspektywicznymi rynkami będą kraje Azji Południowo-Wschodniej i pozostałe kraje europejskie.

Owoce te stają się coraz bardziej popularne, są chętnie spożywane przez konsumentów, w tym przez dzieci, co oznacza, że ich konsumpcja w kolejnych latach będzie rosła. Hamuje ją jednak cena, która w tej chwili jest relatywnie wysoka, choć z roku na rok borówki są tanieją. Obecnie na stołecznych bazarach podaż borówek jest duża, a ich cena kształtuje się na poziomie 20 zł za kg.

Jak zauważają analitycy KOWR, pomimo szacunków dużych zbiorów 2019 r., obecnie ceny borówek kształtują się na wysokim poziomie. W połowie lipca br. borówki w hurcie kosztowały w zależności od jakości od 11 - 22 zł/kg wobec 12–24 zł/kg w poprzednim tygodniu. Ceny borówek na rynkach hurtowych w połowie lipca br. były zbliżone do notowanych przed rokiem.

Borówka amerykańska, a właściwie borówka wysoka, bo tak brzmi poprawna nazwa tej rośliny, pochodzi z USA i Kanady. Na polski grunt przeszczepiono ją dopiero II wojnie światowej, ale nie była wtedy zbyt popularna. Próbne uprawy nie udawały się. Jednak w wyniku starań hodowców i botaników, powstały nowe odmiany borówki amerykańskiej, które są bardziej odporne na choroby i świetnie sprawdzają się w naszych warunkach klimatycznych. Najwcześniejsze odmiany borówki zaczynają owocowanie już w lipcu, najpóźniejsze - dopiero w październiku.