Na zamknięciu poniedziałkowej sesji WIG20 wzrósł 0,1 proc. do 2.282,51 pkt., WIG zwyżkował 0,1 proc. do 58.895,99 pkt., mWIG40 poszedł w górę o 0,1 proc. do 4.009,06 pkt., a sWIG80 stracił 0,3 proc. do 11.543,43 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 725 mln zł, z czego 652 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Niemiecki rynek akcji nie działał w poniedziałek z powodu Zielonych Świątek, a S&P500 zwyżkował 0,8 proc. o 17.20.

WIG20 po otwarciu sesji powyżej piątkowego zamknięcia w okolicach 2.295 pkt. zaczął do 12.00 zniżkować, kończąc całą sesję na poziomie ok. 2.280 pkt. Ze względu na brak sesji w Niemczech inwestorzy mieli ograniczoną możliwość kierowania się zachowaniem rynków bazowych, choć otwarcie w Stanach Zjednoczonych okazało się na plusie, na co zareagował symboliczną zwyżką również warszawski parkiet.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe wzrosty, były: CD Projekt – wzrósł o 4,1 proc., Lotos – o 2,6 proc., i KGHM – o 2,5 proc.

Prezentacja gry CyberPunk 2077 / PAP/EPA / ETIENNE LAURENT

Kurs CD Projekt ustanowił historyczne maksimum przy obrotach ok. 202 mln zł, co stanowiło ok. 31 proc. obrotów na całym WIG20.

Liczona w dolarach stopa zwrotu z akcji za ostatnie 12 miesięcy wyniosła na bazie piątkowego zamknięcia 38,4 proc., co uplasowało CD Projekt na czwartym miejscu na świecie, spośród 25 uczestników globalnego indeksu branżowego – MVIS Global Video Gaming&eSports Index (spółka znajduje się na 15 miejscu z udziałem 3,6 proc. w indeksie).

W grze CyberPunk 2077 występuje Keanu Reeves / PAP/EPA / ETIENNE LAURENT

CD Projekt w niedzielę poinformował, że premiera gry CyberPunk 2077 odbędzie się 16 kwietnia 2020 roku – spółka podała, że ruszyła już przedsprzedaż gry dostępnej na komputerach PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One, a także sprzedaż limitowanej edycji kolekcjonerskiej.

W gronie spółek z WIG20, których kursy akcji najbardziej straciły, były: LPP – spadek o 2,7 proc., Tauron – o 2,5 proc. i JSW – o 1,8 proc.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje Bloober Team - wzrost o 28,9 proc., Trakcja – o 26,4 proc., i ZM Kania – o 21,2 proc.

Kurs akcji Bloober Team, notowanego na NewConnect, zwyżkował drugą sesję z rzędu, do tego przy najwyższym historycznie wolumenie wymiany.

W niedzielę w nocy Bloober Team, którego akcje notowane są na rynku alternatywnym, poinformował, że 30 sierpnia będzie mieć miejsce premiera sprzedaży gry Blair Witch, dostępnej na platformach Xbox i PC.

Kurs Trakcji zwyżkował w dwucyfrowym tempie. Cena wzrosła drugą sesję z rzędu, po ustanowieniu 6 czerwca historycznego minimum – w tym czasie Trakcja straciła ok. 60 proc. (od początku 2019 roku).

Cena akcji ZM Kania wzrosła drugą sesję z rzędu o ponad 20 proc. W ciągu dwóch ostatnich sesji kurs wzrósł o niemal 48 proc.

W sobotę spółka poinformowała o szczegółach planu restrukturyzacji, który ma polegać m. in. na wzmocnieniu kontroli kosztów surowca i cen produktów oraz optymalizacji poziomu zatrudnienia.

Według szacunków zarządu koszty wdrożenia środków restrukturyzacyjnych nie przekroczą 1 proc. wartości planowanych kosztów działalności operacyjnej.

Ze spółek szerokiego rynku negatywnie wyróżniły się akcje Synektika - spadek o 9,2 proc. i Getinu – o 4,3 proc.