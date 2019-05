Polskie drogi muszą być bezpieczne – powiedział Adamczyk chwilę przed oficjalnym oddaniem do użytku drogi. Polskie drogi muszą być przewidywalne. Polskie drogi muszą być komfortowe. Polacy mają prawo być dumni ze swojej sieci transportowej – dodał.

Priorytetem rządów PiS jest praca na rzecz bezpiecznych dróg – podkreślał Adamczyk. Na bezpieczne drogi Polacy zasłużyli. My nie możemy mieć kompleksów. Nie możemy odnosić się tylko i wyłącznie do naszych sąsiadów, do państw europejskich, mówiąc - tam są bezpieczne drogi, których u nas nie ma. My chcemy i doprowadzimy do tego, że będziemy mówili o bezpiecznych polskich drogach – dodał.

W uroczystości oddania do użytku drogi uczestniczył szef MSWiA Joachim Brudziński.

Staramy się nadrabiać dziesięciolecia opóźnień i zaniechań – powiedział Brudziński. Staramy się konsekwentnie ułatwiać życie mieszkańcom całego Pomorza Zachodniego i całej Polski, bo Pomorze Zachodnie to znakomity teren do wypoczynku. Jesteśmy przed kolejnymi wakacjami, przed kolejnym szczytem turystycznym. Z roku na rok coraz łatwiej, coraz bezpieczniej wszystkim, którzy przyjeżdżają do nas na wypoczynek się poruszać po tych drogach – dodał Brudziński.

Jakie drogi ekspresowe powstaną do 2020 roku

Umowę na realizację odcinka S6 od Goleniowa do Nowogardu zawarto w październiku 2015 r. z firmą Budimex. Wartość przedsięwzięcia to 424 mln zł.

Prace na budowie ruszyły wiosną 2017 r. Odcinek łączy drogę S3 z wybudowaną w latach 2010-2012 obwodnicą Nowogardu. Na drodze powstały dwa nowe węzły drogowe Goleniów Lotnisko i Osina, rozbudowany został węzeł Goleniów Północ, a także 18 obiektów mostowych.

Nowy odcinek biegnie w ciągu dawnej drogi krajowej nr 6. Stara "szóstka" stała się drogą wojewódzką i będzie służyć lokalnemu ruchowi.

W budowie są także pozostałe odcinki drogi S6 w kierunku Koszalina. Łącznie to około 100 kilometrów od Nowogardu do Koszalina i część obwodnicy Koszalina i Sianowa o długości 12 kilometrów. Odcinki mają być gotowe jeszcze w tym roku. Kierowcy skorzystają wtedy z całej S6 do Koszalina.

Drogowcy szacują, że cała budowana trasa skróci czas podróży ze Szczecina do Koszalina o niemal godzinę.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zawarta umowa o dofinansowanie obejmuje również dwa kolejne odcinki S6 do węzła Kiełpino. Wartość dofinansowania wynosi blisko 538 mln zł, a łączna wartość trzech odcinków S6 to prawie 1,2 mld zł.