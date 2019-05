W czasie wspólnej konferencji prasowej prezydent Duda relacjonował, że podczas spotkania z Zurabiszwili poruszono m.in. temat współpracy gospodarczej. Wskazał, że w Gruzji działa już misja Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. - Mam nadzieję, że będzie się przyczyniała do wzrostu wymiany gospodarczej - mówił polski prezydent.

Zwrócił uwagę, że na polskim rynku obecny jest szereg gruzińskich towarów, m.in. wina czy woda Borjomi. - Cieszę się z tej obecności, mam nadzieję, że tych gruzińskich produktów będzie coraz więcej - zaznaczył.

Duda wyraził jednocześnie nadzieję na rozwój polskiego eksportu do Gruzji oraz zwiększenie inwestycji polskich przedsiębiorców w tym kraju. - Zachęcam do tego, bo Gruzja tych inwestycji ogromnie potrzebuje - zaznaczył.

- Wspieramy rozwój Gruzji, chcemy, żeby był on wspierany także w ramach UE, ale chciałbym, aby również polscy przedsiębiorcy rozwijali swoją działalność w Gruzji. Jest to rynek, który rozwija się dynamicznie i warto inwestować w Gruzji, do czego polskich przedsiębiorców zachęcam - oświadczył Andrzej Duda.