Program, dzięki któremu Polska będzie się rozwijać szybciej i za dwa, trzy lata będziemy krajem jeszcze znaczniej zasobniejszym, silniejszym, krajem, w którym wszyscy chcą żyć, krajem, do którego chcą wracać ci, którzy wyjechali w poprzednich 15 latach, krajem, który jest wzorem dla innych w Unii Europejskiej - mówił Morawiecki. Podziękował wszystkim Polakom za zaufanie. Wierzę, że z tą nową piątką będziemy tworzyć razem Polskę, która będzie Polską naszych marzeń" - oświadczył premier.

Morawiecki przedstawił źródła finansowania "Piątki PiS". Powiedział, że jest pewien, iż - jeśli Polacy zaufają PiS - będziemy w stanie pozyskać (pieniądze - PAP) z szarej strefy, z czarnej strefy, od mafii VAT-owskich, przestępców podatkowych, grup międzynarodowych, które unikały płacenia podatków w Polsce.

Premier powiedział, że zarysowanych jest kilka podstawowych obszarów. Pierwszy to redukcja szeroko rozumianej szarej strefy. Tu wprowadzamy konsekwentnie obrót bezgotówkowy. Tutaj nasze rozwiązania, które skutecznie zapobiegają przemytowi; pakiet paliwowy, pakiet SENT I, SENT II, SENT III, wywóz refundowanych leków (...), tam kryję się dziesiątki działań, dziesiątki ustaw - wyjaśnił.

Wskazał, że chodzi o działania głównie Ministerstwa Finansów, któremu premier podziękował za zaangażowanie. Dzięki kolejnym działaniom w następnych latach pojawią się te następne dziesiątki miliardów złotych, które zaangażujemy dla rodzin polskich, dla zwykłych ludzi, dla pracowników, dla emerytów i na rozwój, dla gospodarki - powiedział.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Morawiecki zapowiedział, że program przywracania połączeń autobusowych - będący częścią przedstawionej w zeszłym miesiącu "piątki PiS" - ma zostać wdrożony w kwietniu i maju. Żeby już wtedy powiaty mogły odtwarzać pozamykane wcześniej połączenia komunikacyjne (...). To bardzo ważny cywilizacyjny rozwojowy projekt - podkreślił premier.

Program tzw. emerytura plus, czyli plan zakładający wypłatę "trzynastki" dla emerytów i rencistów w wysokości najniższej emerytury, obowiązywać ma - według szefa rządu - od 1 maja. Następnym projektem w kolejce do wdrożenia - mówił Morawiecki - jest rozszerzenie programu 500 plus tak, by obejmował on już pierwsze dziecko. Na lutowej konwencji PiS prezes partii Jarosław Kaczyński zapowiedział, że rozszerzone świadczenie będzie obowiązywało od 1 lipca.

We wtorek premier mówił też o pozostałych zapowiedziach PiS: zniesieniu podatku PIT dla pracowników do 26. roku życia, obniżeniu podstawowej stawki podatku dla pozostałych obywateli do 17 proc. i podniesieniu kwoty uzyskania przychodów.

Ta +nowa piątka+ to jest pewna ciągłość, pewna strategia, pewna logika życia zawodowego, życia rodzinnego"- podkreślił Morawiecki, wskazując, że propozycje PiS odpowiadają na potrzeby Polaków na różnych etapach życia. Widzimy środki do realizacji tego planu, mamy determinację, wolę jego realizacji i mam nadzieję, że po raz kolejny zdobędziemy zaufanie Polaków, po to, żeby móc kontynuować, móc wdrażać ten plan dla Polski - najlepszy plan dla zasobnej Polski w silnej Europie - dodał szef rządu.

Premier powiedział też, że skutki finansowe w budżecie, które pojawią się poprzez działania rządu w ramach "Piątki PiS", mogą doprowadzić do zwiększenia deficytu budżetowego w porównaniu do 2018 roku, który w zeszłym roku był najniższy w ciągu ostatnich 30 lat. Jeśli będzie zwiększenie (deficytu - PAP) - czy to będzie 1,2 czy 2,1, czy 1,6 - dzisiaj tak bardzo precyzyjnie nie jesteśmy w stanie określić na rok 2020, 2021 - powiedział premier na konferencji prasowej. Na pewno utrzymamy się w ryzach wymogów związanych z funkcjonowaniem Unii Europejskiej, na pewno będziemy wykonywali wszystkie związane z tym odpowiednie zalecenia - powiedział szef rządu. Nie ma obaw, iż te twarde kryteria konwergencji, jak nazywają się one w Unii Europejskiej, zostaną przekroczone - zaznaczył Morawiecki.

Takim obszarem, gdzie już dzisiaj wszyscy w Europie - można powiedzieć - nam zazdroszczą jest obszar podatku VAT. W czasach naszych poprzedników średnio 120 mld zł (rocznie ściągano do budżetu - PAP), w tym roku około 180 mld zł - 60 mld zł więcej drodzy państwo. Popatrzcie, o jakich pieniądzach mówimy. Cały pakiet z +nowej piątki PiS+ to około 40 mld zł. Tymczasem z samego VAT 60 mld zł w ciągu czterech lat. Tam oczywiście kryją się już ponoszone wydatki na 500+ na drugie, trzecie dziecko, 75+, na waloryzację kwotową, na osoby niepełnosprawne ponad proporcjonalne środki niż przyrosty w budżecie i wiele innych" - podkreślił szef rządu.

Według niego dlatego założenia rządu dotyczące przyrostu ściągalności VAT powyżej trendu o trzy, cztery, pięć, sześć miliardów złotych są założeniami ostrożnymi, konserwatywnymi.

Jestem przekonany, że osiągniemy ten cel i że te środki pojawią się w budżecie roku 2020, 2021, bo wiemy jak zrealizować, wiemy jak walczyć z mafiami VAT-owskimi. I wiemy gdzie są zakopane te pieniądze. Nasi poprzednicy mówili, że są nie do wydobycia, a także przymykali oko na te rozliczne patologie, które tam występowały - powiedział Morawiecki.

Dodał, że pieniądze będą też pochodzić z CIT. Tutaj mamy też kolejne uszczelnienia zaplanowane, też kilka miliardów złotych. To jest nasza walka z międzynarodowymi korporacjami o płacenie przez nie podatków w Europie. To jest jeden z obszarów, gdzie zgadzamy się bardzo mocno z naszymi przyjaciółmi z zachodniej Europy, zwłaszcza z dużych państw, że wielkie korporacje powinny płacić podatki w miejscu, gdzie prowadzą biznes - zaznaczył premier. Zapowiedział, że rząd będzie wspólnie z europejskimi partnerami do tego dążył. Premier zapowiedział, że pieniądze będą pochodzić także z uszczelnienia Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wdrożenia e-składki, czy elektronicznych zwolnień.

Minister nfrastruktury: Do połowy kwietnia zakończą się prace nad ustawą przywracającą połączenia komunikacyjne

Rząd ma obowiązek likwidować wykluczenie komunikacyjne w gminach i powiatach. Do połowy kwietnia zakończą się prace nad ustawą przywracającą połączenia komunikacyjne tam, gdzie zostały zlikwidowane, a do połowy maja podpis złoży prezydent - zapowiedział na konferencjiminister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak zaznaczył Adamczyk podczas prezentacji tzw. mapy drogowej realizacji "Piątki PiS", rząd ma obowiązek likwidować wykluczenie komunikacyjne w wielu gminach i powiatach.

Dzisiaj komunikacja w dużych miastach, w dużych aglomeracjach, jest dobrze zorganizowana (...). Ale są miejsca w Polsce, w których w sobotę i w niedzielę praktycznie ktoś, kto nie dysponuje samochodem, nie może opuścić swojej miejscowości. Dlaczego? Bo nie ma tam połączeń autobusowych w transporcie zbiorowym"- podkreślił.

Zaznaczył, że walka z wykluczeniem komunikacyjnym ma dwa filary: fundusz dróg samorządowych oraz przywrócenie połączeń komunikacyjnych tam, gdzie zostały one zlikwidowane na skutek braku rentowności przewoźników. Adamczyk poinformował, że 27 lutego projekt ustawy w sprawie przywrócenia połączeń komunikacyjnych został skierowany do wpisu do prac legislacyjnych rządu.

Już niebawem, za kilka dni, (nastąpi) ogłoszenie tego projektu. W marcu - konsultacje społeczne. Dalej przyjęcie przez Radę Ministrów - mamy nadzieję na początku kwietnia - i zdołamy to zrobić, jestem co do tego przekonany - zapewnił. Zapowiedział, że do połowy kwietnia zakończą się prace parlamentarne. To jest realne założenie - ocenił.

Minister zapowiedział, że do połowy maja podpis pod ustawą ma złożyć prezydent Andrzej Duda. I ustawa wchodzi w życie. A kiedy ustawa wchodzi w życie, realizujemy tenże drugi filar likwidacji walki z wykluczeniem komunikacyjnym naszego kraju - przywrócenie połączeń autobusowych - mówił Adamczyk. Jestem przekonany, że damy radę. Że samorządy odpowiedzą na naszą propozycję, którą kierujemy szczególnie do małych miejscowości, którą kierujemy do powiatów - podkreślił Adamczyk.

Elżbieta Rafalska: Projekt 500 plus na pierwsze dziecko będzie gotowy w połowie marca

Rafalska oceniła, że program "Rodzina 500 plus" jest programem cywilizacyjnym. Minister zapewniła, że dodatkowe środki na sfinansowanie programu są zagwarantowane w budżecie państwa. Jeszcze niedawno wydawało się, że niemożliwe jest wprowadzenie programu 500 plus. (...) Wystarczyło tylko zmniejszyć lukę VAT, uszczelnić systemy, uważnie przeanalizować budżet i znalazło się finansowanie na takie przełomowe programy, które budują silną polską rodzinę - wskazała szefowa MRPiPS.

Poinformowała, że projekt dotyczący programu 500 plus zakładający wypłatę świadczenia także od pierwszego dziecka będzie gotowy w połowie marca. Zaznaczyła, że procedowanie projektu w Sejmie poprzedzą konsultacje społeczne. Rafalska dodała, że do końca kwietnia zaplanowane są prace parlamentarne nad projektem.

Szefowa MRPiPS podkreśliła też wagę współpracę z samorządami w obsłudze "500 plus". Współpraca z samorządami jest kluczowa, żeby obsługa programu +Rodzina 500 plus+ była sprawna, a środki szybko trafiły do rodzin. Wejście w życie zmian w tym programie to 1 lipca tego roku. Wówczas rozpocznie się okres składania wniosków - zapowiedziała minister.