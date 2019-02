Jacek Jastrzębski został powołany na stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w szczególnym momencie. Kadencja jego poprzednika została przerwana w aurze skandalu: Marek Chrzanowski zrezygnował po ujawnieniu jego rozmowy z miliarderem Leszkiem Czarneckim. Nagranie stało się przyczynkiem do postawienia mu zarzutów przekroczenia uprawnień i zatrzymania na dwa miesiące w areszcie. To mocno nadwerężyło reputację Komisji.

Chrzanowski jako szef KNF to pomysł prezesa NBP Adama Glapińskiego. Obaj lansowali przez długi czas potrzebę połączenia obu instytucji, która nie znalazła zrozumienia w PiS. Mimo to mówiło się o "unii personalnej" nadzoru z bankiem. Prezes PiS Jarosław Kaczyński w poniedziałkowym tygodniku "Sieci" odciął się od Chrzanowskiego i wskazał na odpowiedzialność prezesa NBP za nominację.

Spoiwem pomiędzy bankiem centralnym a nadzorem miał być jeden z wiceprzewodniczących KNF Andrzej Diakonow. Do komisji trafił w 2017 r. prosto z fotela dyrektora audytu wewnętrznego w NBP. Jego znajomość z Glapińskim sięga początku lat 90.

Jedną z pierwszych decyzji kadrowych nowego szefa KNF był wniosek do premiera o odwołanie Diakonowa ze stanowiska. – To w symboliczny sposób przecina pępowinę, jaka łączyła obie instytucje. I wysyła w Polskę sygnał, że nadzór wyrywa się spod wpływu banku centralnego. Diakonow nie nadzorował żadnego z merytorycznych pionów, bo odpowiadał za audyt wewnętrzny i kwestie administracyjne – mówi nam osoba z kręgu premiera. Z jednej strony Mateusz Morawiecki ma teraz na stanowisku szefa KNF osobę bardziej zaufaną, a z drugiej – na co zwraca uwagę nasz rozmówca – gwarantującą Komisji niezależność.

Nadzór ma już dwóch nowych wiceprzewodniczących, a podział obowiązków między nimi dowodzi, że Jacek Jastrzębski ma zupełnie inne podejście do zarządzania niż jego poprzednicy. 11 marca na czele pionu kapitałowego KNF stanie nabytek prosto z rynku – Rafał Mikusiński z CV wypełnionym pracą w wielu instytucjach finansowych. Czytaj więcej Roszady w KNF. Premier odwołuje zastępców przewodniczącego i powołuje nowych

Poprzedni szef KNF, po tym jak rozstał się z jednym ze swoich zastępców Filipem Świtałą, sam wziął pod skrzydła pion bankowy. Teraz będzie on w domenie Małgorzaty Iwanicz-Drozdowskiej, która jest ekspertką z zakresu analizy działalności, ryzyka i restrukturyzacji w bankowości oraz kryzysów finansowych. To jednak wiedza akademicka. Ale bankowość mogła poznać też od bardziej praktycznej strony, bo zasiadała w radzie nadzorczej m.in. Alior Banku. W PiS też nie jest obcą twarzą, bo już w 2010 r. senatorowie partii wskazali ją na członka Rady Polityki Pieniężnej (większość miała jednak PO i przegłosowała swoich kandydatów). Kolejny raz kandydowała do RPP w 2016 r.

Za czasów Chrzanowskiego w jednym z kluczowych departamentów: bankowości komercyjnej i specjalistycznej było aż trzech dyrektorów. Z ostatnim – Mateuszem Mokrogulskim nowy szef KNF właśnie się rozstał. Na jego miejsce powołał Sławomira Stawczyka, prawnika ostatnio związanego z kancelarią SKS, gdzie doradzał klientom z sektora bankowego oraz spółkom giełdowym. Wcześniej kierował przez wiele lat departamentem prawnym w ING Banku Śląskim.

– Intencją zmiany na tym stanowisku było wzmocnienie kompetencji prawnych departamentu. Potrzebowaliśmy kogoś z praktycznym, długoletnim doświadczeniem – tłumaczy DGP rzecznik KNF Jacek Barszczewski.

Nasi rozmówcy z urzędu wskazują, że Jastrzębski mógł nie chcieć kierować pionem bankowym, żeby uniknąć oskarżeń o konflikt interesów. Bo sam przyszedł do nadzoru prosto ze stanowiska wicedyrektora departamentu prawnego w PKO BP. W KNF będzie nadzorował pion ubezpieczeniowy.

Potencjalnych konfliktów interesów w Komisji nigdy nie brakowało. Dlatego na wzór korporacji nowy przewodniczący postanowił powołać dwa nowe departamenty: compliance i audytu wewnętrznego. To ma rozwiązać ewentualne problemy i jest standardem w dużych firmach. Chrzanowski, co opisywaliśmy w DGP, do sprawy podchodził nieco inaczej i poprosił CBA o monitoring potencjalnych konfliktów na linii pracownicy urzędu – sektor prywatny.

– Do takich spraw trzeba jednak podejść systemowo, wykluczać konflikty, a nie zajmować się nimi po fakcie – twierdzi nasz informator.