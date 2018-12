"Współpracujemy z Rainbow Tours od ośmiu lat i podpisany kontrakt jest naturalną konsekwencją naszych dobrych relacji. Chcemy się dalej rozwijać, dlatego współpraca ze sprawdzonymi partnerami jest dla nas bardzo istotna" - powiedział cytowany w komunikacie Andrzej Kobielski z zarządu Enter Air. Jak poinformowano, podpisana w środę umowa dotyczy sprzedaży miejsc w samolotach wraz załogą na sezon Lato 2019 - Zima 2019/2020.

"Umowa została zawarta na czas określony do 30 kwietnia 2020 r. i na jej podstawie Enter Air zapewni touroperatorowi świadczenie usług lotniczego przewozu osób i bagażu" - napisano. Dodano, że szacunkowa wartość zawartego kontraktu wynosi 45,1 mln dol. (ok. 171,1 mln zł). Zaznaczono, że łączna wartość świadczeń wynikających z umowy nie jest możliwa do ustalenia i ostateczna wartość umowy może różnić się od podanych szacunków. "Rozliczenia z tytułu podpisanej umowy będą realizowane na bieżąco i zgodnie z harmonogramem poszczególnych lotów czarterowych" - wyjaśniono.

Grupa Enter Air realizuje połączenia dla polskich i zagranicznych biur podróży, latając w ponad 30 krajach od Islandii i Portugalii po Kenię i Wyspy Zielonego Przylądka. Flota przewoźnika to 19 samolotów Boeing 737-800 i jeden Boeinga 737 MAX 8. Enter Air posiada pięć stałych baz operacyjnych w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Paryżu oraz kilka baz sezonowych, m.in. w Londynie, Madrycie, Pradze i Tel Awiwie.